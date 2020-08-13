太古半年虧損77億元　中期息大削48%

太古（0019、0087）公布上半年業績，期內得錄得虧損77.37億元，去年同期溢利為79.39億元；撇除投資物業價值變動，基本虧損為54.85億元，去年同期基本溢利為158.46億元。太古A股每股派息0.7元，B股則派0.14元，兩者按年均減少48%。

期內收入390.56億元，按年跌9%；集團解釋，基本溢利大幅下跌，主要由於上半年未如去年同期錄得出售香港投資物業的重大溢利，以及太古海洋開發集團及國泰航空（0293）期內錄得減值支出。

期內經常性基本虧損為1.23億元，去年同期溢利42.26億元，主要因國泰航空虧損所致。

航空部門虧損39億元

期內地產部門的經常性基本溢利為30.67億元，按年跌7.6%，本港零售業受疫情及社會事件影響，導致零售物業租金收入下跌；內地客流及零售額於第二季開始回升，惟總額依然下降，物業買賣錄得輕微虧損，酒店業務亦錄得虧損。

航空部門錄得虧損39.25億元，主要反映國泰航空期內虧損達98.65億元；港機集團溢利減少0.2%至5.34億元；太古可口可樂溢利升26%至9.46億元；海洋服務繼續虧損，期內經常性虧損6.31億元。

集團預期，由於經濟疲弱，下半年市場對香港辦公樓樓面的需求偏軟，因辦公樓租約中只有小部分會在下半年到期，預期旗下商場的租用率仍相對高企；航空方面，經濟衰退及地緣政治緊張局勢令貿易處於重大壓力之下，預計會對航空客運及貨運需求構成負面影響，客運業務在頗長時間內不會有顯著的復甦。