太古地產半年少賺89%派30仙　料下半年寫字樓需求偏軟

太古地產（1972）公布去年業績，期內溢利10.29億元，按年急跌89%；若撇除投資物業估值變動，基本溢利為37.53億元，按年減79.9%；派第1次中期息0.3元，按年上升3.4%。

集團解釋，基本溢利下跌主要因期內並無去年同期的投資物業出售收益，經常性基本溢利按年跌8.6%至37.02億元。

期內收入減少12.8%至65.51億元，當中租金收入跌4%至61.01億元，主要反映香港及中國內地零售物業租金收入下降，因疫情影響零售銷售額及提供租金支援所致；物業買賣收入1.3億元，營業虧損為3,000萬元；酒店收入為2.74億元，營業虧損達1.97億元。

太古廣場零售額跌47%

期內香港辦公樓物業組合租金收入升2%至31.09億元， 反映續約租金上調以及太古坊一座 的租金收入隨著更多租戶遷入而增加，出租率為97%。

香港零售物業組合方面，租金收入跌10%至12.69億元，反映按營業額計算的租金減少及提供的租金支援。撇除租金支援攤銷，租金收入總額下跌8%。期內太古廣場、太古城中心和東薈城名店倉的零售銷售額分別跌47%、20%及26%，太古廣場及太古城中心的租金收入分別減13%及9%，整體出租率近乎100%。

下半年市場對辦公樓樓面需求偏軟

集團主席施銘倫表示，預計下半年市場對香港辦公樓樓面的需求將偏軟，反映經濟市道疲弱，惟集團在香港的辦公樓租約中只有小部分會在下半年年到期。內地方面，預期北京、廣州和上海辦公樓樓面的需求在下半年疲弱，將會對辦公樓租金構成壓力 ，預計空置率亦會上升。

零售方面，集團預期旗下的商場租用率會相對高企，惟疫情及社會事件已嚴重影響零售業務，除了超級市場和日用品，零售銷售額急劇下降，為零售租金帶來巨大壓力，集團將繼續提供租金支援措施。至於內地，人流及零售銷售額自3月以來大幅回升，在鐘錶珠寶和其他奢侈品牌的銷售帶動下，預料零售銷售額在今年餘下時間將會繼續改善。