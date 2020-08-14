騰訊加持｜貝殼找房在美上市　首日股價大漲87%

騰訊（0700）及軟銀有份投資的貝殼找房在紐交所正式掛牌上市，IPO發行定價為20美元/ADS，股票代碼「BEKE」，成為中國居住服務平臺第一股。上市當天，貝殼股價上漲87.2%，收於37.44美元，公司市值達到了421.95億美元。

7月24日，中國企業貝殼找房正式向美國證監會提交IPO（首次公開募股）文件；8月8日，貝殼找房更新招股書，IPO發行價格區間設定為每股美國存托股票（ADS）17美元至19美元。最終，貝殼找房確定發行價為20美元，高於此前的發行價區間。

雖然美國對中概股的政策再收緊，但是中國企業依然熱衷在美國上市。（新華社）

同日，貝殼找房首席執行官彭永東發佈題為《堅持做難而正確的事，時間看得見》的公開信。彭永東表示，貝殼誕生雖然只有兩年零四個月，但其所蛻變的母體鏈家已經有將近十九年的歷史，這種既老又新的組織疊加倒也不是關鍵，最重要的是我們太明白過往十多年所做過的那些艱難選擇、那些堅持的意義。

另據中國網媒新浪科技報道，貝殼找房此前的招股書顯示，貝殼旗下擁有貝殼、鏈家兩大平臺，主要包含存量房交易、新房交易以及其他新興業務。貝殼找房面向房產仲介品牌推出了ACN經紀人合作網絡。ACN是在房源資訊共用的前提下，同品牌或跨品牌經紀人以不同角色參與到一筆交易，成交後按角色的分傭比例進行傭金分成。

2020年上半年，貝殼平台上的經紀門店和經紀人數量按年翻了一倍，擁有4.2萬個經紀門店和45.6萬名經紀人，房產經紀品牌則升至265個。

持股方面，IPO前，貝殼找房董事長左暉持股28.9%，持有46.8%投票權；騰訊持股12.3%，為第二大股東；軟銀持股10.2%，高瓴資本持股為5.3%。