國泰7月載客量削逾98%　料市場需求於可見未來　將不會恢復正常

國泰航空公佈7月份客貨運量數據，國泰航空與國泰港龍7月合共載客4.29萬人，按年續跌98.7%；首七個月載運乘客人次按年下跌79.4%，運力下跌則69.9%。集團稱，由於COVID-19全球疫情持續，香港及多國政府實施旅遊限制及檢疫措施，集團月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，7月初的載客量因經香港轉機的過境旅客人數增加而有輕微改善。集團逐步恢復了往返成都，廈門，法蘭克福和多倫多的部分航班。不過，因應新一波疫情於7月下旬於多國再次爆發，導致客運需求再度下滑，故7月份客運量升幅較運力遜色。

國泰集團的資本重組計劃已於數日前完成，將於今年第四季就公司未來的營運規模及模式向董事局提出建議，務求在行業新常態下保持競爭力。（資料圖片）

8月客運運力為正常的8%

另外，國泰引述國際航空運輸協會（IATA）表示，國際客運需求要到2024年才能恢復至疫情前的水平，較早前預測推遲一年。而國泰因應新一輪疫情再度於香港及其他地區出現，已將8月份的整體客運運力調整為正常運力的8%，預期9月份運作相若水平的客運航班班次。

市場需求可見未來將不會恢復正常

他稱，疫情以外集團亦要面對全球經濟衰退和地緣政治緊張局勢對旅遊業和貨運需求產生的負面影響，認為市場需求於可見未來將不會恢復正常。

另外，國泰歡迎自明日開始恢復由中國內地出發、經香港國際機場轉機的服務，將有助增加集團經香港樞紐的客量，並為中國内地提供前往世界各地的重要聯繫。