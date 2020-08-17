財經加零一．精華｜溫傑：港股通最好炒　未來睇好阿里螞蟻有前景

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（17日）嘉賓是光大新鴻基財富管理策略師溫傑。

最近恒指換馬、科技指數推出，但溫傑坦言「最好炒其實是港股通」。他指出，由於港股通名單有不少是中資股、中國背景，相信內地投資者比我們更加熟悉、更欣賞這些公司。加上這些公司之前在港上市，北水過去一直無法買入這些公司，可能已經「唔順氣」，而目前港股通「開綠燈」，笑言北水尤如黃河之水天上來，源源不絕流入港股。

溫傑又指，內地的投資方法是「暴力式炒股」，只有睇中一隻便有很多人買入，在成交有限之下，短時間有大量資金集中湧入將會推動股價向上。但他提醒投資者要小心，由於今次很多港股通新貴的股價已有一定升幅，當我們現在說港股通新貴是最有投資價值，其實兩三周前市場已經「掃過晒」，例如哪些已經市值超過50億、成交活躍、有機會納入港股通等，大家都預計得到。

對於螞蟻集團今年底有望「A+H」同步上市，溫傑強烈推薦買入，但他認為這隻股份一定非常熾熱，即使透過孖展亦只可能都是買入一手、兩手，而且預期回報不會有一、兩倍。參加阿里巴巴（9988），它在176元在港上市，初期只升至200元，大約一成升幅。故此，他建議投資者不要打算下半年孤注一擲。不過他仍然看好其支付服務業務，而阿里亦是他的愛股，兩者都是他認為有前景的新經濟股，建議大家留意。