虛擬保險｜OneDegree放寬「毛價保」投保要求　貓無晶片亦可投保

虛擬保險公司OneDegree宣布，未有植入晶片的貓咪均可投保「毛價保」計劃，為香港首家提供寵物保險的公司放寬相關要求。OneDegree行政總裁李俠恩表示，希望透過放寬投保要求的安排，幫助更多貓咪主人能成功購買寵物保險。

OneDegree指，目前香港無法例規定飼養貓隻時必須植入晶片，部分貓咪主人因而對投保寵物保險前需事先植入晶片之要求卻步，OneDegree仍建議主人為寵物植入晶片，以增加寵物走失後仍能成功尋回的機會。

李俠恩表示，公司團隊分析市場數據後，留意到雖然主人為貓咪和狗隻索取報價的數目相若，但投保「毛價保」計劃的貓隻佔總保單數目小於 20%。至於7月份成功投保之「毛價保」計劃較上個月急升85%，公司亦預期由於寵物保險的關注提升，保單數目將繼續維持增長。

索償個案最快幾小時完成處理

現時「毛價保」計劃中已通過28天等候期的保單，當中四分之一曾提出索償。由獸醫診所核實個案至將賠償發送至投保人銀行戶口的平均時間為1天，最快的個案則只幾小時就已完成處理。

另外，OneDegree即日起至2020年9月10日推出「毛價保」計劃七五折，主人為貓咪與狗隻投保時輸入優惠碼「PURRFECT」即可享受優惠。此外，主人為每隻額外寵物投保更可獲六折。