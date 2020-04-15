【虛擬保險】OneDegree獲發牌　先推寵物保險

保險業監管局今天向第三間虛擬保險公司OneDegree發出快速通道授權。OneDegree表示，已獲得保監局頒發虛擬保險牌照，成為香港首間直接透過全數碼平台向客戶提供非人壽保險的獨立科技公司。公司指，首先於市場面世的將會是寵物保險，之後則會陸續推出醫療保險和網絡保險等不同產品。

OneDegree指，目前已成功打造其專有的數碼平台，為整體保險業務流程提供強力支援。公司利用其專有科技來推動產品創新及提高保險業務的效率，力求提供更優質的數碼體驗，滿足顧客的需求及期望。公司亦稱，圍繞其業務構建了完整的生態系統，並與獸醫診所、醫院及產業鏈上的其他服務供應商等眾多合作夥伴攜手，為客戶提供最佳服務。

OneDegree行政總裁李俠恩稱，與業內其他公司相比，他們能更快速針對最新趨勢及消費者需求變化作出反應。公司的營運模式極具成本效益，讓他們能打造更多創新產品，填補市場上的保障缺口，例如寵物保險等。

OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，非常榮幸獲得保監局頒發虛擬保險牌照，成為一間透過數碼渠道提供保險的獨立科技公司，公司以全新角度進入這一業務領域，並將聚焦於利用科技推動保險業的革新，以為顧客創造最大價值。

郭彥麟是OneDegree創辦人。（資料圖片）

另一共同創辦人梁德源表示，他們見證了行動通訊及網路科技是如何在各大產業帶來破壞性革新，而目前保險業亦正處於這一變革之中。

保監局：保險科技領域更具活力

保監局指，第三間虛擬保險公司為一間科技初創企業，擁有自行研發的系統，能把由顧客開戶至償付申索的整個保險業務流程自動化。它將按其公司的集團架構及策略，主力雙線發展科技創新以及保險服務。該公司會先推出寵物保險，之後逐步提供醫療保險以及針對中小型企業的網絡保險。該公司將重點建立夥伴關係和生態圈，與其他在價值鏈上的服務提供者產生協同效應，以創造更多商機、提高客戶滿意度及帶動金融普及化。

保監局行政總監張雲正表示，隨着三間虛擬保險公司加入市場，當中兩間銷售非人壽保險，一間銷售人壽保險，可見保險科技領域更具活力，且愈趨多元化。

OneDegree是繼當局2018年底向Bowtie（保泰人壽）發牌、2019年向安我保險（Avo Insurance）發牌後，獲發第三個虛擬保險牌照。

郭彥麟冀透過金額較小保障型產品打響名堂

郭彥麟（Alvin）去年曾接受《香港01》專訪，出身皇仁書院的他當時透露OneDegree計劃另闢蹊徑，先透過金額較小的保障型產品打響名堂，他解釋在全球大部分地區的保險市場，人壽保險與一般保險（即旅遊保、醫保等純保障產品）的比例僅約6比4，香港卻達9比1，原因是一般保險保費較低，對傳統保險公司及代理而言均「無肉食」。

他認為，保險科技將可扭轉局面，「數碼化平台完全去中間化，只要有客人買就不成問題。」此外公司的數碼化平台，亦可望大大提升顧客的服務體驗，吸納原本保險公司的客源。公司籌備中的第一波王牌產品，正是過往備受忽視的寵物保險。