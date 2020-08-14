恒生指數季檢｜美團點評染藍落空　市場人士明言意外　料股價挫5%

恒生指數在周五（14日）公布恒生指數成份股季檢結果，罕有地一口氣更換3隻成份股，其中以同股不同權兼第二上市形式掛牌的阿里巴巴（9988），一如市場人士所料，順利晉身成份股。至於首隻以同股不同權形式登陸港股市場的小米集團（1810），以及醫藥股藥明生物（2269）均成為新貴，有關變動在9月7日生效。

可是一直被視為大熱之一的美團點評（3690），在是次季檢不獲納入恒指，有證券人士坦言相當意外，更預期在下周一（17日）股價會大跌5%。

5月起已被視為大熱

恒指公司在今年5月時指出，未來會容許採用同權不同權，以及第二上市形式的上市公司，成為指數成份股，佔指數比重最高為5%。從此市場人士已預期阿里及美團，會在8月舉行的季檢獲納入指數。前者是內地科技行業龍頭，其接近5.3萬億元市值，稱霸港股市場，順利成章視阿里染藍為大熱。

擁有近1.3萬億市值的美團，按其成交額動軋以10億元的情況來看，亦獲市場人士視為染藍熱門。反而市值約為3,700億元的小米，其市場交投活躍程度，明顯不及美團，難免一被看低一線。所以恒生公司公布的季檢結果，市場人士感到意外實不難理解。

小米從下月７日起，成為恒指成份股之一。（歐嘉樂攝）

信誠證券聯席董事張智威明言，一直以來預期美團會成為恒指成份股。因為不論從市值或是成交額，美團均領先小米，所以恒指公司的季檢結果，確實令他感到意外。近期美團股價走勢上揚，反映投資者亦有類近憧憬，預料今次染藍不成，股價難免受沽壓。不排除在下周一，美團股價將會下跌5%。他又指出投資者無須急於在當日撈底，可待股價跌勢喘定後才出，以免徒手去接一把正下墮的飛刀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀指，美團未納入恒指成份股，出乎意料之外，由於此前吸引不少投機資金，博入指數炒高獲利，相信美團復市會遭到較大沽壓。但他指，投機資金並非長線，「就算高開都係走」，關鍵是入指數與否並不影響美團業務方向。美團近日公布的外賣訂單，在內地復工下仍然有增長，而平台仍有很多交叉銷售空間，不擔心股價從此一蹶不振。

雖然今次美團染藍不成，但是仍與阿里及小米，一同獲納入國指成份股。

今次恒指公司季檢，首次將同股不同權上市公司納入指數。 （資料圖片）

郭家耀料藥明生物股價將受較大刺激

至於獲納入的阿里巴巴、小米和藥明生物，他指以藥明生物較意外，或因恒指公司認為指數應涵蓋藥物研發行業，相信投資者會喜出望外，對股價有較大刺激。

此外在今次季檢，信和（0083）﹑神華（1088）及旺旺（0151）即將遭到剔出。張智威指出，三者未來股價走勢須視乎其修為。被問三者日後可以跑出時，則認為神華跑出機會較大，相信日後可受到政策扶持，帶動其股價上揚。