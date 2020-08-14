恒生指數季檢｜阿里巴巴小米藥明生物染藍　美團點評倒灶

恒指公司公布季檢結果，大熱阿里巴巴（9988）順利晉身成份股，至於另一染藍熱門美團點評（3690）卻落空。讓人意外為小米集團（1810）及藥明生物（2269）亦成為成份股，藥明更成為首隻加入恒指的生物科技股。

至於信和置業（0083）﹑中國旺旺（0151）及中國神華（1088），將會被剔出恒指。

除了成份股有變動外，是次季檢亦調整了成份股佔指數重。其中騰訊控股（0700）佔比由11.48%降至10%，滙豐控股（0005）佔比由8.86%降至8.14%，友邦保險（1299）佔比由10.42%降至9.96%。

新貴阿里巴巴佔比為5%﹑小米佔比為2.59%﹑藥明生物佔比為1.75%。

美團阿里小米晉身國指成份股

恒指公司亦公布國企指數季檢結果，小米﹑美團及阿里獲納入，國藥控股（1099）﹑比亞迪股份（1211）及中信証券（6030）。

相關變動會在9月7日生效。

檢討期內 恒指成份股數目或增加

恒指公司又表示，鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，恒生指數顧問委員會(指數顧問委員會)今天（14日）贊成恒生指數公司建議對恒指成份股的組成，進行一次全面檢討。

公司指，整體檢討將涵蓋多方面，包括但不限於：如何組合及挑選成份股、成份股數目、權重、行業及地域分佈等等。本次研究旨在確保恒生指數會繼續成為香港股票市場具代表性及重要的指標。

恒生指數公司將於六個月內向指數顧問委員會，匯報檢討結果及提出對優化恒生指數的建議方案。在此期間，恒指數成份股數目或會增加。