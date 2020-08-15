美國制裁｜港府須慎重應對？　學者︰或先解決被制裁官員出糧安排

中美摩擦升溫，香港夾在「中間」也不能幸免，美方「出招」不絕。由美國總統特朗普簽署行政命令取消香港優惠待遇，到制裁11名內地及香港官員，再到特朗普最新出言指香港在沒有美國優惠下永遠不會成功，香港市場將跌落地獄。

特朗普大打「香港牌」，坊間關注美方的制裁為時多久、程度有多深。近日，俗稱「遮仔會」的香港警察儲蓄互助社向社員發信交代已做定「防風」措施，將116億港元資產急調中資行，港府又是否應慎重處理目前的資產，尤其是美元資產，為一旦被美國制裁做好應對準備？

美國財政部8月7日宣布制裁11名內地及香港官員，除非美國財政部外國資產管制辦公室發出豁免，否則美國人及企業無法與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。

美國財政部8月7日依據總統7月14日簽發的行政命令，宣布制裁中港官員的名單。（網站截圖）

雖然受制裁的官員大多已表達稱在美國沒有資產，不受制裁影響。但《彭博》日前報道引述消息人士透露，在美國擁有業務的中資大行，包括中行（3988）、建行（0939）及招行（3968）等，對上述11人開設新帳戶態度謹慎，至少一家銀行已暫停此類活動，此前《彭博》引述消息指，花旗集團已着手凍結一些與被美國政府制裁人士有關的銀行帳戶，渣打銀行也在檢視自己有否與被制裁人士有業務往來。

與此同時，坐擁116億港元資產的香港警察儲蓄互助社（俗稱遮仔會）8月10日向社員發信交代已做定「防風」措施，指早於5月起已陸續將存於外資銀行資產轉而至中資銀行。

香港坐擁2542億美債 學者：「賴數」機會微

制裁令一出，各方「嚴陣以待」，新一輪針對中港制裁又會否再來，以至傷及香港整體？講起香港持有的最大筆美國資產，非手上龐大的美債莫屬。據美國財政部網頁顯示，截至今年5月，香港持有2,542億美元（約1.98萬億港元）的美國國債，全球排行第7。在中美兩國角力下，美國向港府持有的美債身上「有動作」的機會又高嗎？

美國克林信大學經濟系副教授、香港亞太研究所經濟研究中心成員徐家健接受《香港01》訪問時表示，港府雖持有大量美債，然而美國對此採取凍結、「唔找數」等制裁的可能「會遙遠啲」、「機會率10%以下」。他指出，即使中美日後可能發生軍事衝突，發債後若「賴數」，對美債的公信力、聲譽有頗大影響，「國際社會會覺得，你發咗咁多債之後，原來你會咁樣﹙賴數﹚㗎！」

截至今年5月，香港持有2,542億美債，全球第7多。（資料圖片）

去年有美國投資者擬要求中國償還由清政府於1911年發行的價值近1.6萬億美元（約12.48萬億港元）「清朝債券」，當時已有對美國國債可能「賴債」的討論。據美國財政部網頁顯示，截至今年5月，中國持有1.08萬億美元（約8.45萬億港元）美國國債。中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆就曾撰文明言，「美國對買他國債的世界各國的債務責任，所擁有的信任和信譽是神聖的，任何情況下不可改變」，若凍結中國持有美債的一天發生，就是美元帝國崩盤之時，「在這種問題上，誰都不會把自己的『命門』拿出來的」。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）5月初亦曾斷言否認有媒體報道稱，華府考慮取消對中國履行償債義務。庫德洛當時表明：「美國國債的信用及對其的充分信任，是神聖不可侵犯的。」

港外匯儲備達4500億美元

除了美債外，翻查政府綜合財務報表，截至2019年3月31日，政府擁有2.11萬億港元財務資產，當中包括1.18萬億港元在外匯基金的投資及194.5億港元現金。而金融管理局數字顯示，今年7月底的官方外匯儲備資產為4,500億美元﹙約3.51萬億港元﹚，外匯儲備是指政府所持有的外幣資產，包括流通性極高的美元資產，在有需要時會被用作支持當地貨幣的匯率。

金融管理局數字顯示，今年7月底的官方外匯儲備資產為4,500億美元。（資料圖片）

過去，美國曾多次就違反制裁的行為，懲罰位於第三方的金融機構，倘香港銀行不能處理美元交易，這些流動資產又是否「安全」？港府早年回應立法會議員質詢時顯示，庫務署及多個部門在本港60間持牌銀行設有帳戶，以便進行各類銀行交易。假如政府資產存放或存托在外資銀行，又要否如「遮仔會」般做定預防措施，遷離在外資銀行的資產呢？

徐家健認為，目前制裁層面現只是針對個別高官，凍結的是他們的資產，而港府的錢始終涉及納稅人的錢，制裁以限制港府財政是頗極端的做法，暫時未需過於擔心。

《BBC中文》最近有報道引述分析指，若受制裁的中港官員在美國沒資產，確可能不受到直接影響，然而很多在業務過程當中需用美元結算的金融機構，或以避免受到美國制裁風險為由，而拒絕服務該些中港官員，亦會評估若服務港府官員，是否會受美國懲罰的風險。

徐家健：港府或可先解決向受制裁官員支薪

徐家健認為，若港府想防守，或可從解決如何支薪予受制裁的官員着手，「可能制訂一個機制，讓他們安心繼續做官，以及能告知下一步若擴大制裁而可能因此受影響的官員，港府都有辦法應對，這方面可以做多小小功夫」。他相信政府內部都會討論應對措施，而他認為政府需要給予公務員團隊、高官信心，港府會在美國制裁的環境下照顧他們。

徐又預料，美國制裁的原則不會是採取帶來廣泛影響的措施，例如干預聯繫匯率，因為如此做，「會連美國政府想幫的部分香港人都受苦」，反而採取較為針對特定對象的制裁措施，可能性較大，假如下一步擴大制裁到警隊，可能都只是涉及他們要將外資銀行的儲蓄搬到中資銀行，由於對該些外資銀行而言生意不大，料最終對金融體系影響不大。

徐家健認為，港府或可制訂機制，讓受制裁的官員安心繼續做官。（資料圖片／黃寶瑩攝）

倘港府遭制裁如何應對？ 財庫局：暫沒補充

《香港01》向財經事務及庫務局查詢，有何應對措施處理一旦美國財政部宣布制裁港府、會否部署轉移外資銀行戶口款項、會否減持美債等。財經事務及庫務局發言人回覆：「特區政府就美國實施所謂制裁的清晰立場，已於8月8日新聞稿詳細表述，各金融監管機構亦於同日闡述了其看法和立場，我們沒有補充。」