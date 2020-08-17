人行：去年人民幣跨境收付創歷史新高

中國人民銀行北京時間8月16日發佈的《2020年人民幣國際化報吿》（簡稱報吿）顯示，人民幣跨境使用逆勢快速增長，跨境收付佔本外幣跨境收付比例創歷史新高。

報吿顯示，2019年人民幣跨境使用逆勢快速增長，跨境收付佔本外幣跨境收付比例創歷史新高，跨境收支總體平衡，呈小幅淨流入態勢。具體而言，全年銀行代客人民幣跨境收付金額合計19.67萬億元（人民幣‧下同），按年增長24.1%，收付金額創歷史新高；人民幣跨境收支總體平衡，淨流入3,606億元。

與此同時，人民幣在國際貨幣基金組織（IMF）成員國持有儲備資產的幣種構成中排名第五，市場份額為1.95%，較2016年人民幣剛加入特別提款權（SDR）貨幣籃子時提升了0.88個百分點；人民幣在全球外匯交易中的市場份額為4.3%，較2016年提高了0.3個百分點；人民幣在主要國際支付貨幣中排第五位，市場份額為1.76%。

另外，隨著金融對外開放的不斷推進，資本項目收付佔跨境人民幣收付的比例不斷提高，尤其是證券投資增長顯著，直接投資銀行間債券市場（CIBM）吸引外資淨流入金額居首位。

穩步推戶人民幣國際化

據統計，2019年，共計796家境外機構進入銀行間債券市場，直接入市435家，通過「債券通」入市491家，其中130家為同時通過兩種管道入市。全年流入3.97萬億元，流出3.52萬億元，淨流入4,501億元。其中，直接入市管道淨流入3,123億元，「債券通」管道淨流入1,378億元。

境外主體持有人民幣資產的比例也在增加。截至2019年末，中國債券市場存量規模達99萬億元，境外主體持債規模為2.3萬億元，按年增長 26.7%；中國股票市場市值達59.3萬億元，境外主體持有股票市值2.1萬億元，按年增長82%。

展望未來，該報吿認為，人民幣國際化是市場驅動下水到渠成的過程。近年來，人民幣跨境使用保持快速增長，特別是2020年以來在疫情衝擊全球貿易、金融及經濟的背景下，人民幣跨境使用仍保持韌性並呈現增長。未來，將繼續以服務實體經濟為導向，堅持市場化原則，穩步推進人民幣國際化。