股神巴菲特身家縮水　富豪榜排名再被Tesla CEO反超前

Tesla昨日（17日）股價破頂，大升11%。Tesla股價上升創辦人馬斯克 （Elon Musk） 身家亦隨之爆升至848億元（美元‧下同），增加78億元。不單止在彭博全球億萬富豪排行榜中，再次超越股神巴菲特，躋身第四位。同時與排第三的Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg） ，差距不足150億元。

Tesla今年股價截至目前累升339%，而馬斯克今年身家亦隨之增加572億元，增幅在彭博億萬富豪指數上排第二。而全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的增幅就最大，一共增加730億元，至1,880億美元。

貝佐斯身家在年內增加逾700億美元，進一步鞏固其全球首富地位。（資料圖片）

排第二的微軟創辦人比爾‧蓋茨（Bill Gates）今年増82億元，身家達到1,210億元。

至於作為蓋茨好友的巴菲特，身家減少15億元至782億元，年內合共減少逾110億元。

股神巴菲特，今年內身家大減110億美元。（資料圖片）

谷歌母公司Alphabet兩名創辦人Larry Page及Sergey Brin，在今年內身家分別增加79.3億元及76.1億元，目前兩人身家分別為725億元及703億元，位列排名榜的第9及10名。

在排行榜的前20大內亦見華人身影，阿里巴巴（9988）創辨人馬雲，以514億元身家位列富豪榜的第20位，亦是華人中身家最豐厚人士。

據彭博富豪榜，馬雲以514億元成為華人首富。（資料圖片）

此外長和系創辦人李嘉誠，以285億元身家再次成為香港首富。