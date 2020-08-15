Tesla指拼多多宜買車補貼用戶涉及轉賣　拒向團購車主交付Model 3

原價29萬元（人民幣．下同）的Tesla Model 3，在Tesla官網售價約27萬元。惟內地電商平台拼多多上月與連鎖新型汽車超市「宜買車」合辦團購活動，通過補差價2萬元，標價25萬元出售Tesla Model 3，限量5輛。 Tesla早前已否認與宜買車或拼多多有過任何形式的委託銷售服務。近日再有報道指出，Tesla拒絕向拼多多團購車主交付Model 3，並指此舉違法Tesla汽車訂購條款中的禁止轉賣條款。

Tesla拒絕向拼多多團購車主交付Model 3，消費者則強調購車是自用。（網上圖片）

Tesla中國表示，公司曾在多個渠道公開明確表示，Tesla官方網站為新車唯一正規購買渠道，且從未委託其他平台或商家進行銷售活動。在Tesla與客戶簽署的購車協議中也有明示，任何涉及轉賣的訂單，公司有權單方面解除協議。

Tesla中國又提請消費者，參與任何非官方授權活動都存在權益可能受損的風險，同時公司針對轉賣訂單現象保留追究法律責任的權利。

拼多多「秒拼」事業群小二樂福回應稱，已證實該車輛是消費者本人與Tesla簽署訂購協議，消費者本人自用，且無任何轉賣的意願和意圖。樂福又指，對於Tesla拒絕履行與消費者訂立的合同，作為「補貼」方的一名行業小二，對此表示遺憾，支持消費者依法維權，並積極落實車輛交付工作。

在Tesla官網售價約27萬元的Model 3，拼多多平台在補貼2萬元差價後，標價約25萬元。（網上圖片）

「團購特斯拉」的交易流程

據介紹，被Tesla拒絕交付車輛的消費者先是在拼多多參加平台上參與團購搶購成功，然後將約25萬元車款先行支付給宜買車。隨後消費者在Tesla官方渠道訂購了售價271,550元的Model 3，在簽署訂購協議後只支付了1,000元訂金。

按照和消費者的約定，剩餘270,550元由宜買車向Tesla支付，消費者獲得約2萬元補貼。但支付過程中，消費者主動表示是「拼多多支付」，引發了Tesla拒絕交付車輛的風波。

Tesla在訂購條款中列明禁止轉賣。（網上圖片）

Tesla禁止轉賣條款是否成立？

來自北京律師事務所的律師趙佔領認為，消費者在Tesla官網下單購買車輛，拼多多及宜買車在整起事件中僅在支付環節，為消費者提供補貼，作為代付方替消費者完成了支付。他指這種代付方式是為了保障平台補貼消費者購買行為的真實性，本質上而言消費者與拼多多及宜買車達成了「墊付協議」，拼多多及宜買車的代付行為並不違法。

關於Tesla禁止轉賣條款，趙佔領表示：「約定本身並不違規，也是合法有效的。但消費者自己在Tesla官網下單購買，在最後付款環節由拼多多或平台商家代付，這並不能認定為違反其訂購條款的轉賣行為。」據介紹，Tesla的訂購條款未禁止消費者購車時找第三方代付。

參觀者在上海進博會體驗特斯拉Model X車型。（資料圖片/中新社）

Tesla在7月21日曾發布聲明，表示未與宜買車或拼多多就該團購活動有任何合作，也未與宜買車或拼多多有過任何形式的委託銷售服務，亦未就此次團購活動向宜買車或拼多多銷售過任何本司生產車輛。Tesla還表示，如消費者因上述團購活動產生任何爭議或權益受損，Tesla不承擔任何責任。

據悉，Tesla在內地並未和任何經銷商合作。今年4月，Tesla在天貓上的官方旗艦店開張，銷售的也只是周邊產品。Tesla的工作人員在接受內媒訪問時也表示，Tesla銷售一直是直營模式，做禁止轉賣的規定是避免出現哄抬車價的現象。「我們連普通個人客戶都會多次明確告訴他不允許轉賣。」

2018年7月26日，拼多多在上海、紐約同時敲鐘，正式登陸納斯達克市場。圖為拼多多創始人、董事長兼CEO黃崢。（資料圖片/中新社）

這也不是拼多多首次受到質疑。此前，任天堂國內代理商騰訊曾聲明，拼多多平台上出售的Nintendo Switch相關產品均未獲得授權。護膚品牌La Mer也曾發表聲明斥責拼多多單方面宣傳該品牌會參與百億補貼活動。

（新浪科技/中國經營報）