特朗普政府升級對華為限制令　美半導體行業協會發聲反對

有分析指出，美國之所以升級對中國企業華為的制裁，其目的很簡單，就是要遏制華為發展通信技術，進而打壓中國。

《第一財經》報道，在美國商務部宣佈進一步強化對華為及其關聯公司使用美國技術和軟件的限制後，8月18日，美國半導體行業協會（SIA）主席兼首席執行官約翰·涅弗（John Neuffer）在其官網上發佈聲明，回應美國宣佈的新出口管制規則變化。

涅弗表示，「我們仍在評估該規則，但是對商用晶片銷售加以廣泛限制將給美國半導體行業帶來嚴重破壞。」

美國對華為的制裁已經影響了華為在國際市場的業務。（Reuters）

針對美國商務部進一步升級對華為禁令一事，在北京時間8月18日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅表示，中方堅決反對美方蓄意抹黑和打壓華為等中國企業。一段時間以來，美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對華為等中國企業採取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權行徑。

《證券時報》援引華泰證券的分析指出，從長遠來看，美國總統特朗普（Donald Trump）強硬針對華為的態度不會轉變，需要提前防範中美資訊技術的脫鈎，中國原先基於美國科技龍頭公司建立的資訊技術生態或將重構，國產替代進程有望加速。事實上，華為此前已啟動「南泥灣計劃」、「塔山計劃」，或開始自建晶圓廠，以加速半導體的設備、材料等關鍵環節的國產替代進程。