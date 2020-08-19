標普：中概股從美被動退市　不會影響評級

標普全球評級發表報告指出，由於多數在美上市的中國企業還有進行權益融資的其他選擇。因此若在美上市，同時又受評中國企業被動地從美股退市，不會對其信用狀況構成重大威脅，所以不會導致評級下調。

美國政府自8月以來，提出一系列針對中國的最新懲罰措施。當中包括要求在美國證交所上市的中國公司，須遵守美國的審計要求，否則將禁止不符合要求的中國公司在美上市。

標普指，美國提出的新要求，可能導致在美上市交易的中國公司退市。由於失去權益融資渠道會限制融資選項，並造成槓桿增加，這屬於潛在的信用問題。若上市公司私有化，部分債券合約就會觸發加速還款。

雙重上市公司或可分散風險

中國國內交易所以及全球其他交易所，皆一直創造以吸引這些可能不再在美上市的中國公司的有利條件。鑑於存在其他選擇，從美股被動退市不會造成公司評級下調。

標普對7家在美主要上市的中國發行人授評。報告內容指，阿里巴巴（9988）和京東集團（9618）均在香港第二上市，而第二上市可使兩地股份跨市場流通。如果阿里和京東在紐交所退市，所受波及或有限。而當中僅有世紀互聯集團，會在出現退市的情況下面臨觸發違約。

報告認為，雖然未有雙重上市的公司面臨的風險更大，但預計多數受評美股上市的中國發行人，亦有充足時間來完成第二上市。以避免丟失獲得融資和流動性的重要渠道。