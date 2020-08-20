蘋果市值曾破2萬美元　大摩料iPhone產品需求將於內地重大升級

蘋果週三（19日）上漲，市值再創歷史新高，此外，有分析指，蘋果在中國將迎來強勁的iPhone升級周期，而他們即將推出的5G手機，將會帶動整體iPhone的銷量。

據《騰訊網》2報道，蘋果市值一度突破2萬億美元。截至收盤，蘋果股價報462.83美元，市值達19,788億美元，再創歷史新高。

踏入2020年蘋果股價已累計上漲超60%。蘋果花了42年時間才達到1萬億美元的價值，僅僅花了兩年時間便達到了2萬億美元。7月31日，蘋果超越沙特阿美，成為全球市值最高的上市公司。

分析稱，iPhone在中國將迎來大批換機潮。（視覺中國）

知情人士透露，蘋果即將推出整合旗下數字服務項目的套餐，計劃與10月份新一代iPhone產品一同發佈。分析人士指出，此舉將有利於用戶訂閲更多的服務，並進一步擴大蘋果的數字服務營收。

強勁的季度財報，助推蘋果股價強勁上漲。和其他經濟組成部分不同，即便是在新冠肺炎疫情期間，受利於消費者更加依賴科技產品和服務，蘋果以及其他科技巨頭的業績表現一直優於絕大多數公司。

此外，《硅谷分析師》報道，摩根士丹利（Morgan Stanley）報吿稱，中國機齡兩年以上的iPhone數量已「創紀錄」，為5G iPhone秋季發佈後「潛在的強勁升級周期」奠定了基礎。此次「重大」升級周期為「至少四年內最強勁」，並預計iPhone出貨量「將在2021財年顯著加快」。

即將推出iPhone 12

從上周開始蘋果的Apple Park就格外忙碌，其可能已經開始錄製線上新品發佈會，為iPhone 12的發佈做準備。蘋果內部消息人士，其中提到了Apple Park現在已經非常忙碌，因為這是iPhone 12主題演講的錄製地點，錄製工作已經緊鑼密鼓展開。但遺憾的是，官方的iPhone 12主題演講舉辦日期並沒有被爆料人提供。

如果不出意外，蘋果可能會在本次活動中公佈總共四款iPhone 12，與此同時可能還會發布其他幾款產品，從AirPods Studio到HomePod Mini、AirTags，AirPower以及2020年的Apple TV屆時都有可能登臺亮相。

之前也有消息稱，蘋果可能會在10月份發佈iPhone 12，而9月份的新品發佈會，主要是發佈Apple Watch Series 6和新款iPad等。