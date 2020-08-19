iPhone 12系列電池表現曝光　容量縮水續航力反升全因新晶片？

現在隨着蘋果秋季發佈會的臨近，iPhone 12系列的曝光信息也逐漸增多。除了手機配置、外觀等信息外，iPhone 12系列的電池和續航表現也一直是大家關注的點。此前曾爆出iPhone 12系列電池容量縮水，引發了網友熱議。如今，據消息人士 iHacktu Pro 爆料稱，蘋果 iPhone 12 在初次電池續航測試中表現出色。

iHacktu Pro 透露，iPhone 12 及 iPhone 12 Pro 在首個電池續航測試中表現優異，在達到 11% 電量之前，兩者的功耗都是一樣的。而且出人意料的是，對比前一代的 iPhone 11 ，iPhone 12 系列的續航時間反而有一定程度的增長，其中iPhone 12 Max多了 3 小時 30 分鐘，iPhone 12 Pro Max 多了 2 小時 50 分鐘。

而電池容量在此前的爆料信息中有顯示，其中iPhone 12電池容量為 2227mAh、iPhone 12 Max 2775mAh、iPhone 12 Pro 2815mAh、iPhone 12 Pro Max 3687mAh。而參與對比的iPhone 11電池容量為3110mAh，容量僅低於iPhone 12 Pro Max。

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對於iPhone 12系列電池容量下降但是續航提升這個問題，你們怎麼看？

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