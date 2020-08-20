IMF前副總裁朱民﹕全球經濟明年底才回復至2019年水平

受新冠肺炎疫情擴散影響，2020年全球經濟難以實現增長已得到普遍認為，另有分析指出2021年全球經濟也難以實現增長。

據《新浪財經》報道，全球新冠肺炎疫情仍未得到有效控制，全球經濟面臨前所未有的下行壓力。

清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民近日接受《楊瀾訪談錄》的採訪時，就疫情對世界經濟、全球金融市場的衝擊以及世界經濟格局變化對中國的影響與中國的應對之策，展開了分析和解讀。

朱民認為由於很多國家並沒有把疫情控制到理想狀態，致使第二波疫情發生的概率在上升，這會對經濟造成很多的不確定性，他估計全球經濟到2021年年底的時候，整體國內生產總值（GDP）能達到2019年水準，也就是說兩年內世界經濟幾乎不會有增長。

疫情嚴重衝擊全球多國經濟。（Reuters）

針對各國的經濟刺激政策，朱民分析道，日本的經濟刺激政策佔到了GDP的21.1%，是中國的近6倍。因為日本經濟已經進入衰退，如果它這次擋不住的話，就沒救了。而中國的救市資金目前為止佔到GDP的3.6%，是比較溫和的。朱民表示，中國採取的政策第一個是謹慎，因為中國的債務率，特別是企業債務，在全世界對比中很高，所以中國不能加槓桿。

朱民認為，在金融市場上人民幣地位只會逐漸地增長，因為中國的經濟越來越強大。中國越開放，中國的市場越來越大，用人民幣的國家和公司會越來越多，人民幣總體的比重和份額也會隨之上升，最根本的是中國在繼續金融改革和繼續開放，從這個意義上來說，人民幣走向國際也是必然的。