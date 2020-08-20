美聯儲局議息紀錄無放鴿　市場人士大跌眼鏡　金價跌破2000美元

美聯儲（Fed）周三（19日）發佈7月會議紀錄後，市場反應劇烈，美元指數大幅飆升，刷新近兩日高點，現貨黃金日內跌幅一度擴大到3%。

綜合《新浪網》報道，紀錄顯示美國經濟需要更大力的支援，才可以從新冠肺炎疫情中復甦，但他們未明確說明何時應部署其政策工具。

由於此份會議紀錄的鴿派程度明顯不及預期，公佈後美股轉跌、美元上揚、黃金則更是從高位大幅下挫。道明證券分析師Priya Misra表示，會議紀錄並未暗示即將放鬆前瞻性指引和量化寬鬆（QE），這令人感到失望。

衡量美元兌一籃子六種貨幣的ICE美元指數上漲0.84%，報92.97，盤中一度升至93.05，之後削減部分漲幅。美元指數18日曾跌至2018年5月以來最低92.12點。OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，美元正在突破一些非常強勁的阻力，市場將需要美聯儲發出強烈信號，才能看到下一波打擊美元的賣壓。

國際金價19日大跌3%，從每盎司2,000美元的大關進一步回落，紐約尾盤報每盎司1,940.41美元。美國黃金期貨結算價下跌2.1%，每盎司報1,970.30美元。

RBC Wealth Management董事總經理George Gero在報吿中稱，股市走高和美元企穩的努力正在成為黃金的短期阻力。不過，他補充說，黃金的任何下跌都將吸引低吸買盤，因對全球經濟的擔憂，以及對更多發行債務和出臺刺激措施將提振通脹的預期。