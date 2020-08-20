朗豪坊商場上半年分成租金按年大減9成　母企冠君基金分派跌7.7%

冠君產業信託（2778）公布截至今年6月底止中期業績，可分派收入為8.04億元，按年跌7.5%；每基金單位分派為12.29仙，按年跌7.7%。

期內租金收益總額為13.42億元，按年跌4.1%，受經營淨開支增加7.9%至1.48億元影響，物業收益淨額減少5.4%至11.94億元。

冠君指出，旗下物業花園道三號租收益按年增加4.3%至7.69億元，每呎租金較去年底的107.8元增加1.5%，可是物業出租率卻由93%降至90.2%。

朗豪坊辦公室租金收入增近5%

至於朗豪坊辦公室租金收益為1.94億元，按年增加4.8%，每呎租金較去年底增加1.3%至47.1元，出租率為97.8%。

朗豪坊商場租金收益為3.78億元，按年跌20.6%，其中基金租金收益為3.47億元，按年跌2.7%，分成租金收入大跌90.2%至900萬元，商場基本現收呎租為190.5元，按年跌6.5%。

冠君明年展望今年下半年前景黯淡，經濟活動或因新冠肺炎繼續在全球及本地擴散而受壓，限制社交距離的規定將令傳統企業陷入更深的泥沼。此外地緣政治緊張及本地經濟狀況惡化，亦可能再次打擊租戶業務。冠君指出憂慮疫情引起的環球經濟衰退，或令世界各地的失業率及破產數字進一步攀升，全球復甦需時更漫長。