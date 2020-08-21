日媒：澳洲將構建稀土全部生產體制減少對華依賴

為了應對中美對立等因素帶來的地緣政治風險，對中國稀土產業依賴程度較大的澳洲目前正加緊構建與稀土有關的全部生產體制。

據日本媒體《日本經濟新聞》報道，在很多企業因新冠肺炎疫情與中美對立調整供應鏈的背景下，在澳洲從事稀土礦山開發的阿拉弗拉資源公司（Arafura Resources）計劃將構建稀土的全部生產體制。

報道稱，澳洲雖然是全球第4大稀土開採國，但由於過去受稀土提煉和分離技術缺乏以及環境壓力較大等因素影響，該國稀土產業十分依賴於中國。

獲澳洲項目25年運營權

但就在2020年2月，阿拉弗拉宣佈該公司利用澳洲政府的研究設施在稀土分離方面獲得了成功，當時該公司高管表示將與日本、美國以及歐洲的一些客戶進行洽淡。此後在該公司在7月發佈消息稱，關於在澳洲進行稀土礦石開採和生產的「諾蘭項目」（Nolans Project）從當地政府那裏獲批25年的運營權。

報道指出，這種從礦山中開採稀土並在自家工廠進行提煉和分離的計劃在澳洲十分罕見，因為中國在稀土提煉和分離領域被認為佔有全球70%至80%的市場份額，但澳洲政府為了推進稀土國產化，因此向阿拉弗拉提供政府方面的支持。

此外阿拉弗拉等意識到了中美對立等帶來的地緣政治風險的企業目前在採購方面探索儘量繞開中國。

據瞭解，中國7月稀土出口按年下降近70%，此事引發外界關於「中國是否藉此反制美國」的猜測。

對此中國商務部發言人高峰在8月20日召開的網上例行新聞發佈會上表示，據行業反映，稀土下游企業受疫情影響生產經營活動放緩，中國企業是根據國際市場需求變化和風險情況開展國際貿易業務的。

另一方面，中澳兩國經貿關係目前稍顯緊張。中方已對澳進口大麥加徵高達80%的反傾銷税與反補貼税，並且對澳進口葡萄酒發起反傾銷調查，澳方則有可能進一步限制中資企業赴澳投資。