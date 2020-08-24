中國創業板註冊制開市　18家公司掛牌

中國資本市場再迎重磅改革——深交所創業板改革並試點註冊制今日（24日）開市，首批18家公司掛牌上市。

A股創業板改革並試點註冊制今日舉行首批企業上市儀式，中共中央政治局委員、中國國務院副總理劉鶴致辭。劉鶴指出，推進創業板改革並試點註冊制為下一步中小板和主板註冊制改革奠定基礎，希望創業板更好服務成長性、創新型企業，與其他板塊各有側重相互補充，形成多層次市場體系，增加市場的包容度和覆蓋面，支持更多的優質公司在中國國內上市。

中國四大證券報也紛紛發文評創業板註冊制

《證券時報》的文章《相信改革 尊重市場——寫在創業板註冊制首批企業上市之際》指出，在全球新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐、世界各大經濟體深陷衰退壓力的當下，創業板改革以實際行動為中國經濟逆風飛揚注入了新動能。這是中國資本市場值得銘記的一個重要時刻。它首先標誌着資本市場全面深化改革邁出了新的步伐，註冊制試點從科創板的增量市場改革順利推進到創業板存量市場改革，並將繼續擴大到全市場。

中國資本市場改革幅度擴大，與國際資本市場的距離在縮小。（新華社）

《上海證券報》的文章《創業板再出發 資本市場服務高質量發展步入新時期》指出，創業板改革是貫通增量改革與存量改革的橋樑，也是資本市場基礎性制度優化步入「深水區」的探路者。在培育孵化創新創業企業、促進高新技術和戰略新興企業做優做強、助力經濟高質量發展等方面，中國資本市場大有可為。

《中國證券報》的文章《乘風破浪啟新程》指出，2009年開板以來，創業板成為新經濟集聚地、科技企業理想上市地，但由於服務創新創業經濟的個性化制度設計缺失等原因，一些問題日益凸顯。此次改革增強了創業板對創新創業企業的包容性，優化了發行上市、再融資、市場交易等條件，顯著提升了資源配置效率。更為重要的是，此次改革進一步明確了創業板定位，並與科創板、新三板構成錯位發展、適度競爭格局，多層次資本市場更加互聯互通。

《證券日報》的文章《創業板將增強「獲得感」 優化「約束感」》指出，創業板改革以實施股票發行註冊制為主線，堅持尊重註冊制基本內涵、借鑑國際最佳實踐、體現中國特色和發展階段特徵三個原則，其「存量+增量」改革模式將引領全市場改革走向深入。

此外，據《中國證券報》報道，創業板註冊制下首批18家公司今日掛牌上市。據統計，18家企業發行市盈率在19.1至59.7倍之間，平均值39.3倍，中位數37.9倍，企業融資額在2.6億元人民幣至27.2億元人民幣（1元人民幣約合0.144美元）之間，平均值11.2億元人民幣，中位數9.8億元人民幣，融資總額200.6億元人民幣。超過半數公司2019年營收規模逾5億元人民幣、淨利潤超過1億元人民幣。