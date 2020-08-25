財經加零一．足本重溫｜最強地產分析師蔡金強：買地產股好過置業

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（25日）嘉賓是有「最強地產分析師」之稱的奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強。

蔡金強將與《香港01》財經組採訪主任黃捷，以及主持人鄧蕙琳，討論「新冠肺炎」疫惰下，香港樓價的最新走勢，以及預測金管局為工商舖「減辣」後，會否重拾升軌。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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蔡金強在節目中表示，受疫情加上社會事件的影響，估計年初估計樓價下跌15%，他笑言「樓價真係企得好硬」；目前估計，全年樓價跌約一成；相反工商鋪及辦公室，價格跌約20至30%。

買地產股好過置業

他指出，香港土地供應緊張，若要增加供應，應考慮填海，或動用部分郊野公園用地。至於應否置業，他表示，若果買樓投資的話，會建議投資者買地產股，主要因為現時地產股派息率，部份有3至5厘左右，反觀做業主收租，回報率亦只是兩厘左右，若不考慮其他投資選擇的造，「買地產股會好過樓。」

但他強調，新經濟行業，以及物管股等才是投資首選，相反傳統經濟，如地產、公用、金融股等，「傳統經濟都係細細注，或者有意外驚喜。」若要選擇的話，地產股會好過收租及公用股。」