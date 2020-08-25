【螞蟻上市】半年賺逾200億、股權分佈一覽　馬雲將捐6.1億股

作為今年全年焦點新股，螞蟻集團正式啟動其上市計劃，招股文件剛出爐！據初步招股文件披露，公司上半年收入達到725.28億元（人民幣．下同），半年利潤達到212億元，而截至6月手持現金及現金等價物總值714億元。

股數篇︰發行不少於10%新股

螞蟻集團將AH股同步上市， A股發行及H股首次公開發行中發行的新股數量合計不低於A股和H股發行後總股本的10%。

螞蟻集團上市後總股數不少於300億股。換言之，螞蟻集團今次起碼發行30億新股。

股權篇︰阿里持股32.65%

螞蟻的招股資料披露，阿里巴巴（9988）持有螞蟻32.65%股權，杭州雲鉑控制的杭州君瀚及杭州君澳，作為員工的持股平台，則合共持股約50%，分別持有29.86%及20.66%。

杭州雲鉑是由馬雲、螞蟻執行董事長井賢棟、首席執行官胡曉明、非執董蔣芳控制，四人分別擁有34%、22%、22%及22%權益。發行完成後，君瀚、君澳合計持股將不低於40%。同時，馬雲個人持股比例不超過8.8%。

此外，文件披露，馬雲將捐出6.1億股用於公益，按招股書顯示的上市後總股本300.3897億股計算，馬雲此次相當於捐出了螞蟻（上市後）股份的2%。

支付寶APP提供的全方位服務。（招股文件）

盈利篇︰上半年賺219億人幣

招股文件披露，螞蟻集團於2017年、2018年、2019年及2020年首6月，營業收入為653.96億元、857.22億元、1,206.18億元和725.28億元。

同期，股東應佔淨利潤分別為69.51億元、6.67億元、169.57億元和212.34億元。支付寶的月度活躍用户由2017年12月的4.99億名，增加至今年6月底的7.11億名。截至6月底，螞蟻集團現金及現金等價物高達714.13億元。

螞蟻集團是中國最大的數字支付服務商，總支付交易規模由2017年的68.5萬億元，增加至今年6月底的118萬億元。根據艾瑞諮詢的研究，中國數字支付交易規模預計在2019至2025年間的年均複合增長率可達17.5%，主要因電商及線下商家場景中，數字支付交易規模的增長。

數字支付服務商市場預測。（艾瑞諮詢研究）

展望篇︰把服務業數字化

螞蟻集團未公布招股定價，暫時集資用途將用於把服務業數字化，為生態系統參與者創造價值；用於提升自主創新和研發能力；擴大跨境支付及商家服務投入，推動全球的用戶增長、擴大商家覆蓋，拓展服務種類。

集團談及風險因素時又提到，如果平台上任何商戶、合作金融機構或與公司有關係者，成為制裁目標，可能令業務出現重大中斷。而中美貿易或進一步緊張，均可能給中國和全球經濟帶來不確定性，影響平台活躍度。