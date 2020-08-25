螞蟻集團啟動A﹑H股同步上市計劃　已於港交所上載招股書

螞蟻集團已向港交所遞交上市申請。花旗、摩根大通、摩根士丹利、中金為聯席保薦人。

根據初步招股文件顯示，螞蟻集團今年上半年收入錄725.28億元人民幣，純利為219.2億元人民幣。

與此同時，螞蟻科技集團股份亦在上交所申請在科創板上市，當中A股IPO融資規模達480億元人民幣。

螞蟻集團稱，支付寶APP服務超過10億用戶，並超過8,000萬商家。（聯交所文件）

螞蟻集團的招股文件顯示，截至今年6月底止12個月，通過螞蟻旗下平台完成的中國內地總支付交易規模達到118萬億元人民幣，而公司的數字支付服務收入主要是按照交易金額的一定百分比，向商家收取的交易服務費。另外，期內通過公司的平台完成的國際總支付交易規模達到6,220億元人民幣。集團稱，支付寶APP服務超過10億用戶，並超過8,000萬商家。

馬雲仍掌控螞蟻話事權

另外文件顯示，杭州君瀚及杭州君澳持有螞蟻集團的已發行股份總數分別約29.86%及20.66%（合共約50.52%）。至於馬雲持有34%股權的杭州雲鉑，則是杭州君瀚及杭州君澳的執行事務合夥人及普通合夥人，並有兩者的控制權。

至於阿里巴巴亦通過其子公司杭州阿里巴巴網絡科技及Taobao Holding Limited擁有螞蟻集團的33%股權。