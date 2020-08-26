美元或再貶值10%　投資者有3個應對方法　「終極貨幣」料抬頭

美國經濟正持續受到新冠肺炎疫情的衝擊，各大機構及權威經濟學家紛紛對美元拉響警報，大行高盛甚至擔心美元失去儲備貨幣地位風險。

《巴倫周刊》報道，美國投資者對於強勢美元已經習以為常，大多數人並不關注美元的波動。但過去5個月，美元兌其他主要貨幣下跌了10%，許多人預計這種下滑趨勢將持續下去。

美元指數現處92、93水平，較今年3月高見103回落約一成。美元貶值，投資者現在只有三種選擇。一是，保持之前的投資組合不變，等待美元波動變小；二是，趁早轉投美元走軟時會有更好表現的資產類別；三是，尋找能夠借美元走軟之機獲利的投資機會。

不過，在專家估計美元再貶一成的情況下，第一個選擇已不可能。另一邊廂，參考歷史經驗，美元疲弱，有利新興市場優質資產價值重估，而高盛早前指出，在經濟環境不確定之際，黃金會是「終極貨幣」（The Currency of Last Resort），該行將對黃金的12個月預測由原來的每安士2,000美元上調至2,300美元。

美國各州疫情依然較重，這是市場預測美元將下跌的重要原因。（AP）

美元近期下跌的主要原因是美國政府為應對新冠肺炎疫情引發的經濟衰退採取了寬鬆的貨幣政策，美國利率下降降低了美元對投資者的吸引力。此外，由於美聯儲（Fed）延長了和其他央行的貨幣互換協議，美元的供應量大幅增加。美國的大規模財政刺激措施和不斷增加的國家債務也導致對外國資本的需求上升。

更重要的一點是，在許多國家經濟開始逐漸重返正軌之際，美國仍未能控制住疫情的傳播。資管公司施羅德集團（Schroders）投資策略師惠特尼·斯威尼（Whitney Sweeney）說：「美國第二季度國內生產總值（GDP）的表現是有史以來最糟糕的。除此以外，感染人數的上升也加劇了人們對美國經濟增速下降的擔憂。雖然美元被視為一種避險資產，但只靠這一點並不能為美元接下來的走勢帶來支撐。」

嘉信金融研究中心（Schwab Center for Financial Research）首席固定收益策略師凱西·瓊斯（Kathy Jones）稱，實際上這可能是美元持續下跌的開端。她預計未來一兩年美元還會進一步貶值5%到10%。