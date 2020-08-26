經濟學者：世界經濟大衰退存五個特點

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲指出，新冠肺炎疫情引發的這次世界經濟失速，使世界經濟陷入了二戰以來最嚴重的大衰退，並且是全球經濟同步性衰退，程度極深。

中國《北京日報》8月26日刊載陳文玲的文章指出，2020年上半年，中國面臨的國際形勢非常嚴峻，挑戰之大超出所有人的預期；世界的變化之巨，超過所有人的預期。

2020年6月29日，在美國密歇根州貧窮的薩吉諾東區，一名男子騎着自行車經過一個廢棄的加油站。(美聯社)

文章稱，國外疫情失控以後，經濟肯定是要停頓。即使是美國要復工復產，在人的生命、抗擊疫情和恢復經濟之間，也要權衡，也要做選擇。因此，全球面臨着極其嚴峻的挑戰，這次世界經濟失速，使世界經濟陷入了二戰以來最嚴重的大衰退。具體來說，這次經濟大衰退有五個特點：

第一，世界經濟陷入同步性衰退。即發達經濟體、新興經濟體和發展中國家、貧困國家同步進入衰退，無一例外。世界銀行預測，全球佔93%的經濟體陷入經濟大衰退。發達經濟體2020年經濟活動萎縮7%，新興經濟體將收縮2.5%。

第二，經濟大衰退的程度極深。中國一季度經濟增長-6.8%，程度可以說是很深的，是改革開放以來唯一的一次負增長。當然，中國經濟增長二季度已經由負轉正了，增長3.2%，但主要靠投資拉動。按照經濟合作與發展組織（OECD）預測，全球經濟2020年將下滑6%至7.6%，甚至更多，世界銀行預測將下滑5.2%以上，國際貨幣基金組織（IMF）預測將下滑4.9%以上。OECD預測，日本經濟將萎縮6%，在最壞的情況下會萎縮7.3%；歐盟、歐元區將萎縮9.1%；美國將萎縮7.3%，最壞的情況下萎縮8.5%。IMF對世界經濟的預測僅過了兩個月，轉衰的程度更深了，4月份預測全球經濟增長是-3%，疫情控制不住會在-6%以上，而6月份預測，全球經濟最低-4.9%以上，這次疫情帶來的損失高達12萬億美元，比上一次2008年次貸危機給世界經濟帶來的損失要嚴重得多。

第三，經濟衰退時間持續長。一般來說，經濟增長速度低於3%持續兩個季度，就應該視為經濟衰退。2020年以來，實際上從二季度開始，世界經濟就進入了衰退，2020年經濟衰退肯定不只持續兩個季度，也不只持續四個季度。如果疫情控制不住，世界經濟衰退的時間會更長。按照基辛格從政治角度提出的說法，這場疫情會影響幾代人。

第四，這次經濟大衰退波及面寬。世界銀行預測，全球人均收入預計下降3.6%。這是按照全球人均的水平，還不算極端貧困的國家，如果算上就下降得更多了。190個國家人均收入下降，數百萬人會陷入極端貧困之中。不論是在2008年，還是在1929年、1930年，收入下降的面都沒有這麼寬。全球性企業破產潮、失業潮會像潮水般湧來，很多人的生存、生活會非常困難。

第五，世界經濟恢復增長具有極大的不確定性。第一個變量當然就是當前的疫情繼續發展與惡化；第二個變量是美國的單邊主義、保護主義、民粹主義；第三個變量是美國大選、英國脱歐；第四個變量是世界上大國的競爭博弈，一些地方的局部戰爭；第五個變量是一些國家的天災人禍，包括蝗災、水災、旱災等。

文章認為，經濟失速是靠某一個國家的單一力量難以解決的問題，即使中國控制住了疫情，但僅憑中國一國之力，也難以使全球恢復經濟增長，迅速恢復到原來的經濟發展狀態。