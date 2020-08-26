【小米業績】次季經調整淨利跌7％　總裁王翔：對印度市場有信心

小米（1810）公布第二季業績，純利按年升130%，至44.98億元（人民幣．下同），主要受惠23.66億元的投資公允價值變動；每股盈利0.189元，不派中期息。

期內，非通用會計準則經調整淨利潤跌7.2%，至33.73億元。收入升3.1%，至535.38億元。

高端智能手機銷售增

按業務劃分，智能手機收入減1.2%，至316億元，ASP為每部1,116.3元，去年同期為998.7元，受惠高端型號銷售增加。

IoT與生活消費產品分部收入按年升2.1%，至153億元，主要由於掃地機器人及路由器等產品需求增長。

互聯網服務收入升29%，至59億元。MIUI月活用戶增23.3%，至今年6月的3.435億人。

總裁王翔：5G處早期階段

小米總裁王翔表示，目前5G還在一個非常早期的階段，當5G產品價格打到大眾市場水平，才能有爆發性增長，小米會在推動低端入門5G產品做持續推動，例如今年初推出全球首款價格在2,000元以下的5G手機。他相信未來中國和全球5G普及率將會大幅增長，目前只在「爬坡」階段。

中印關係緊張，但王翔指，印度用戶對小米品牌非常認可，小米對印度發展有信心，談到印度疫情時，他指生產仍未回復到正常水平，但展望下半年印度將有重要的消費節，料應該有較快增長，迎來銷售和市場的高峰期。

對於未來增長前景，他指手機業務在海外增長非常快，即使第二季度海外受疫情嚴重影響，歐洲等手機市場仍錄按年增長，證明海外擴展非常快，並帶動海外互聯網業務的增長。此外，在中國也還有很多機會，包括5G普及和IOT帶來的機會。

互聯網服務佔小米上半年收入佔比逾一成，他指互聯網服務增長，一是受惠廣告業務增長，因中國消費市場逐漸恢復，二是遊戲業務在增長過程中，三是其他業務如電視業務，期內推出新的操作系統受用戶認可，但包括貸款的金融業務則受疫情較大影響。