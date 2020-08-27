阿里美團再創新高　小米勁升逾11%　滙豐弱勢累恒指跌210點

重磅科技股份繼續受到市場熱捧，帶動標指連續4個交易日創收市新高，收報3478點，升35點。納指同創收市新高，收報11665點，升198點。道指收市報28331點，升83點。

其中，Facebook高收逾8%、Netflix收市升近12%，今日續留意港股重磅科技股表現。另外，中國平安、香港電視今日將公布業績。

【16:25】恒指跌210點

恒指收市報25281點，跌210點；國指跌98點，收市報10201點，成交額為1,506億元。

阿里巴巴（9988）收市報280.6元，升0.1%，小米（1810）升11.4%，收市報21.35元，美團（3690）再創新高，收市報271元，升4.7%。

昨日公布業績的眾安（6060），收市報53.75元，升22.9%。

至於今早公布業績的蒙牛（2319），跌2.6%，收市報35.5元。

滙豐控股（0005）遭美國國務卿點名批評，跌1.9%，收市報33.3元。

【15:49】內地股市高收 創業板揚1.7%

內地股市高收，上證收市報3350點，升20點或0.6%，深成收市報13535點，升106點或0.8%，滬深300收市報4731點，升25點或0.5%，創業板收市報2689點，升45點或1.7%。

【15:32】眾安在綫午後升逾兩成

眾安在綫﹙6060﹚午後股價抽高，高見53.65元，升22.6%，現報53.3元，升21.8%。

恒生指數現跌200點或0.79%，報25291點。

【14:36】亞太區股市走勢個別

亞太區股市走勢個別，日股跌82點或0.4%，收市報23208點，澳洲ASX 200指數收市報6126點，升9點或0.2%，台灣加權指數收市報12797點，跌35點或0.3%，南韓KOSPI指數收市報2344點，跌24點或1%。

【12:02】港股半日跌159點

恒指半日跌159點，中午收市報25331點；國指跌10220點，跌79點，成交額為868.2億元。

小米（1810）升13%，中午收市報21.65元，美團（3690）升4.7%，中午收市報271元。

【11:36】內地股半日高收

內地股市半日高收，上證中午收市報3339點，升9點或0.3%，深成中午收市報13512點，升84點或0.6%，滬深中午收市報4717點，升11點或0.2%，創業板中午收市報2695點，升51點或1.9%。

【11:30】小米升幅擴大至逾11%

小米（1810）升幅擴大，曾高見21.5元，最新報21.4元，升11.7%，成交額為69.72億元。

【11:18】中交建5間子公司被列美國實體名單

中美雙方就南海問題再次升溫，美國商務部於周三（26日）宣布，因南海問題將24間中資企業列入實體名單，其中交建（1800）旗下5間子公司列在名單內。美方指出有關公司幫助中國於南海建設人工島，若向受限名單上企業銷售產品，須先向美國當地申請許可證。

中交建股價今早明顯受壓，最新報4.44元，跌4.7%。

【09:47】金融股全挫

滙豐（0005）挫逾2%，最低見33.1元。恒生銀行（0011）跌1.8%，報119元。平保（2318）、友邦（1299）、國壽（2628）挫近1%。

【09:43】眾安升一成

昨日已公布中期業績的眾安（6060），今早股價明顯上揚，曾高見49.35元，最新報47.95元，升9.6%。該公司中期多賺418.8%至4.9億元人幣。

【09:40】小米升逾7%

小米（1810）升逾7%，升20.55元，因次季業績勝預期，收入升3.1%至535.38億人幣，經調整淨利33.73億人幣，遠勝市場預期的23.62億人幣。

【09:32】績優物管股破頂

碧桂園服務（6098）中期多賺逾61.6%，升逾7%，高見54.8元。永升生活服務中期多賺89.1%，股價高開一成，高開15.5元。

【09:28】內地股市高開

內地股市高開，上證最新報3333點，高開3點或0.1%，深成最新報13465點，高開37點或0.3%，滬深300高開11點或0.3%，最新報4718點，創業板最新報2653點，高開9點或0.4%。

【09:20】恒指低開22點 滙豐挫1%

恒生指數低開22點，開報25469點。國企指數高開9點，開報10309點。騰訊（0700）升0.5%，開報554元。阿里巴巴（9988）升0.8%，開報282.6元。美團（3690）升逾1%，開報262元。

中國平安（2318）升0.7%，開報84.7元。國壽績後升逾1%，開報19.06元。滙豐挫1%，拖累大市。

蒙牛（2319）已公布業績，最新報37.95元，高開4.1%，旗下雅士利（1230）無升跌，報0.58元。