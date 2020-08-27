聯儲局會維持零息多久？　白宮前首席經濟學家﹕若保持5年不意外

鑑於美國經濟持續低迷，新冠肺炎疫情前景難測，市場預期美聯儲（Fed）將長期維持近零利率的貨幣政策。

《新浪財經》報道，有分析指出，美聯儲料將把短期利率至少在未來5年維持接近零的水準。白宮前首席經濟學家、現任哈佛大學教授Jason Furman表示，「如果5年後利率仍為零，我不會感到驚訝」。

在2008年金融危機爆發期間及之後，美聯儲曾經連續七年維持利率不變，直到2015年12月才調高利率。美聯儲前副主席Alan Blinder懷疑這次低利率的持續時間可能也會那麼久。

市場普遍預期鮑威爾將在全球央行年會上發表偏「鴿派」的講話。（新華社）

對於某些投資者來說，這將是個好消息。儘管美國經濟尚未完全走出大蕭條以來最嚴重經濟衰退，但受益於美聯儲的超寬鬆貨幣政策，標普500指數仍處於歷史高位。

在6月會議上，美聯儲17位貨幣政策決策者一致預期聯邦基金利率在2020年和2021年將保持在零附近。除了兩人以外，其他委員都認為該低利率會一直持續到2022年。

國際投行高盛（Goldman Sachs）在最新研報中預計，美聯儲到2025年才會加息，即未來5年內利率都將保持在近零水準。

高盛表示，預計美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）將在Jackson Hole全球央行年會上闡釋美聯儲的框架，透露美聯儲框架評估的關鍵結論，甚至表明美聯儲將採用平均通脹目標。這意味著在經濟處於或接近充分就業時，美聯儲的通脹目標為2%至2.5%。

《FX168財經報社》報道，花旗集團（Citi）發佈研究報吿指出，「鮑威爾即將在全球央行年會上發表的講話將會能比市場預期的更加鴿派。我們認為講話內容將會支持臨時的通脹攀升觀點，但整體通脹水準依然較低。當然了，我們也不能完全排除出現非常鴿派講話的意外局面的風險。」