中國7月份規模以上工業利潤按年增19.6%

中國國家統計局公佈，1月至7月，中國全國規模以上工業企業實現利潤總額31,022.9億元（人民幣‧下同），按年下降8.1%，降幅比1月至6月份收窄4.7個百分點。

7月份，中國全國規模以上工業企業實現利潤總額5,895.1億元，按年增長19.6%，增速比6月份加快8.1個百分點，已連續3個月按年增長，增速逐月加快。

1月至7月，在41個工業大類行業中，12個行業利潤總額按年增加，29個行業減少。其中，計算機、通信和其他電子設備製造業利潤總額按年增長28.7%，專用設備製造業增長24.1%，農副食品加工業增長20.1%，通用設備製造業增長3.2%，石油和天然氣開採業下降72.1%，煤炭開採和洗選業下降32.8%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降32.0%，化學原料和化學製品製造業下降27.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降12.7%，非金屬礦物製品業下降6.2%，汽車製造業下降5.9%，電氣機械和器材製造業下降4.0%，電力、熱力生產和供應業下降3.6%，紡織業下降3.0%，石油、煤炭及其他燃料加工業由同期盈利轉為虧損。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀工業企業利潤數據時稱，1月至7月降幅比1月至6月進一步收窄4.7個百分點。儘管7月份工業企業利潤增長進一步加快，但上游採礦業和原材料行業累計利潤降幅仍然較大，應收賬款增速較6月有所上升導致企業現金流壓力較大，加上國內外環境複雜嚴峻，未來利潤增長仍有一定不確定性。

朱虹表示，中國裝備製造業利潤增長加快，汽車、電子等重點行業拉動作用尤為突出。在環保標準切換、基建投資拉動、家電出口增加等多因素作用下，汽車、電子等裝備製造業生產和銷售同步加快，利潤增速在6月份快速增長的基礎上繼續加快。