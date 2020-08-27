恒生推自家品牌科技指數ETF（3032）　入場費1400元9月4日上市

恒指公司上月27日推出恒生科技指數，至今剛一個月。恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，隨着市場對科技相關板塊的興趣增加，恒生投資管理計劃推出追蹤恒生科技指數的ETF，該ETF今日通過監管機構的最終審批，名為「恒生科技指數 ETF」，將於9月4日正式在香港交易所上市，股票代碼為3032。

「恒生科技指數 ETF」管理費每年0.55%，全年經常性開支比率0.87%，每手交易數量為200個基金單位，以發行價約7港元計，入場費1,400元，預計年跟蹤偏離度是-0.94%，派息政策方面，如有，擬於每年9月宣布派息。

李表示，這是恒生投資管理繼恒指（2833）、國指（2828）後，推出的新 ETF 以追蹤恒指公司「第三條旗艦指數」:「恒生科技指數」的表現。恒生科技指數以科技及創新領域的龍頭企業為主，當中包括回歸香港上市的海外中國企業及計劃來港上市的獨角獸。

她又指，近年科技行業發展迅速，加上今年的疫情改變生活模式，以及全球大部分主要央行實施寬鬆的貨幣政策， 驅使大量資金湧到資產市場，造就了科技相關板塊強勁的表現。科技相關板塊跟其他傳統行業不同，由於行業的性質，預期將有很多新進的創新科技公司進入行業，因此恒指公司認為最好的投資模式是由指數相關產品入手，例如ETF等，該種投資方式將能令投資者於分散風險的同時，全面捕捉優質科技公司的增長潛力。

不過，她提醒投資者需留意，科技指數一般比市場的大型指數較為波動，在投資相關板塊時，宜先考慮自身風險承受能力。

恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝表示，恒生科技指數增長潛力強勁，並將受惠於資金的持續流入，預期2025年，指數市值達到8,700億美元，而由現在至2025年間，平均每年約30億美元資金流入。