【恒馳母企】恒大汽車上半年多蝕近5成　恒馳最快明年下半年量產

即將改名為恒大汽車的恒大健康（0708），公布中期業績，截至6月底止，股東應佔虧損按年擴大48.9%，至22.73億元（人民幣，下同）；每股虧損26.319分，不派中期息。

期內，收入錄得45.1億元，按年增長70.3%，當中主要由健康管理收益帶動，收入增至44.57億元，佔整體收入98.8%；新能源汽車產業收益則錄得5,300萬元，按年大減逾八成。新能源汽車業務當中，鋰電池銷售額跌幅最明顯，由去年的2.5億元，大減至近九成至2,660萬元。

雖然「恒馳」廣告在今年8月才大肆宣傳，不過上半年廣告及推廣開支已經大增，由去年同期的1.8億元，急增1.8倍至5.12億元。

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明年1H試產 擬2H量產

集團在業績報告稱，集團新能源汽車各項業務都在按既定目標扎實推進，上海、廣州生產基地預計於今年9月具備試生產條件，首期規劃產能均為20萬輛。集團亦正在快速籌建恒馳汽車展示體驗、銷售、維保修售後服務三大中心，其中恒馳展示體驗中心36個、恒馳銷售中心1,600個、自營及授權維保修售後服務中心3,000個。

集團將全力推進恒馳首期6款車型量產工作，恒馳產品計劃明年上半年試生產，力爭明年下半年量產。

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