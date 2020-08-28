財經加零一．足本重溫｜工商舖「減辣」　謝偉銓：最好去到六成半

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（28日）嘉賓是建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓。

謝偉銓將與《香港01》財經組副採訪主任李彤及鄧蕙琳，討論金管局對非住宅物業「減辣」的影響，以及深入探討明日大嶼與中環地王等議題。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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謝偉銓表示，未來一年政府要加快增加土地，除了加快「明日大嶼」等規劃外，亦要加快在其他地區的填海，他希望地區人士不要反對，包容一下社會上，有不少人的居住環境較差的問題。

提到中環海濱道的地王，謝偉銓指外界有不少聲音質疑政府急於「賤賣」土地，他認為作為一個負責任的政府，任何發展除了要考慮賣地的收入，亦要考慮對社會的效益，而這幅地王除了包含寫字樓和商場之外，亦包括公園和海濱等，同樣屬於社會效益的一部分，故此他認為並不存在所謂「合適」時機去招標。