小鵬汽車登陸紐交所　首掛勁升逾41%　內地三大電動車企匯聚美股

小鵬汽車週四（27日）正式在美國紐交所掛牌上市，股價收盤大漲41.47%，報21.22美元，市值達149.6億美元。這是繼蔚來汽車、理想汽車之後，在美國上市的第三家中國造車新勢力公司。

小鵬汽車此次每股美國存託股票（ADS）上市發行價為15美元，總計發行9,973萬股ADS，股票代碼為「XPEV」。

招股書顯示，首次公開募股（IPO）前，小鵬汽車聯合創始人、董事長及首席執行官何小鵬持有約3.92億股，約佔總股本的31.6%，為小鵬汽車最大股東；小鵬汽車聯合創始人、總裁夏珩持股4.9%；董事和高管共計持股41.4%。此外，倩碧控股持股28.1%、阿裡巴巴持股14.4%，為小鵬汽車最大外部股東，其他主要股東還有IDG資本、紀源資本、晨興資本等。IPO後，何小鵬將持股27.8%，擁有58.9%的投票權；夏珩將持股4.3%，擁有10.2%的投票權；阿裡巴巴將持股12.7%，擁有14.9%的投票權。

至此，中國國內造車新勢力三巨頭正式相遇華爾街。

蔚來是三家造車新勢力中最早登陸美國資本市場的公司，該公司於2018年9月12日首發上市，IPO發行價為6.26美元，上市首日開盤價為6美元，較IPO發行價跌去約4%，但是在開盤股價下跌15%後強勁反彈。蔚來盤中首次站上20美元關口，市值242.1億美元。

於2020年7月30日在納斯達克上市的理想，也在上市不足一個月後，報收於23.38美元，公司市值達到近200億美元，均創上市以來新高。