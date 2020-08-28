南方恒生科技ETF（3033）開報20元後急插60%　溫傑：當新股咁炒

首隻恒生科技指數ETF今日正式推出，南方東英的恒生科技ETF（3033）開報20元，成交近1,200萬元，惟開市即轉回8元水平，意味這千萬資金在數分鐘內虧損達60%，每手帳面即蝕2,400元。

南方東英恒生科技ETF（3033）今早首日掛牌，開市報20元，較南方東英昨日開市前提供的上市起始價7.5元高出167.7%，競價時段，20元已成交約59萬個單位，涉資1,180萬元，首2分鐘成交約2,700萬元，全部於8.95元至20元之間進行交易；以每手200單位計，散戶開市價20元買入一手，4,000元成本，3分鐘便輸掉約2,400元，蝕逾六成。

開市約3分鐘後，該ETF的價格逐步便修正至貼近凈資產價值（NAV），約11時亦出現大幅波動。最終半日收報7.8元。

有消息人士向《香港01》透露，該ETF由華盛證券（Valuable capital limited）於推出前獨家線上認購。今日正式開市前的競價時段，有投資者通過華盛証券，以42元（圖左）掛牌出售，但未有承接。

市場消息人士﹕對莊家行為表質疑

但該人士指，每隻ETF有流通量提供者，若明知凈資產價值（NAV）在7.5元的價值，便會以7.5元附近沽出，不過正式開市後，南方東英的其中一個莊家（Market maker）「Flow Traders Hong Kong Limited」，開市後以17.91元出貨（圖右），該人士質疑「Market maker（莊家) 明知NAV係7.5元，係咪有責任喺7.5元附近提供流通？點解17.9元掛賣盤？用17.91元，提供NAV只值7.52元價值的基金？」

該名市場人士指出，若要該ETF由7.8元重上20元，即累升256%；若要達到此目標，推算小米（1810）股價見83元；騰訊（0700）高見1,946元；美團（3690）見961元；阿里（9988）要攀升至984元。

發言人：價格波動主因是莊家備貨不足

公司發言人亦指出，今早市場買賣雙方交投非常暢旺，同時莊家備貨不足，導致價格出現波動，隨後市場莊家在開市後已透過新發行基金單位，價格已逐步回落至接近公允價值。

他指出產品屬ETF而非新股，盡可能在接近公允價值交易，南方東英作為發行人，亦會公布產品的公允價值，同時會在日內發出公告向市場人士談及今日情況。被問及是否接獲投資者要求賠償等情況，則指出這是交易雙方的行為，作為發行是無法控制。

目前，南方恒生科技報7.91元，該ETF起始每基金單位價格約7.5元。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，有投資者在競價時段掛20元買入，「佢哋當新股咁炒，以為係科技指數即係勁，會大升，就高價追入」。

李雪恒指，投資者可參考產品的即日資產淨值作指標，如屬合理價格範圍，投資者才應該入市。（資料圖片）

發行人籲投資者不應急於投資ETF

作為發行人的南方東英，其首席ETF策略師李雪恒解釋，因為競價時段屬於自由流通市場，投資者可自由買賣，投資者要留意當時產品的價格是否處於一個合理水平，可參考產品的即日資產淨值作指標，如屬合理價格範圍，投資者才應該入市。他又認為投資ETF不應該作過急的部署，否則就會出現「高追」的情況。

他表示從成交額可見，市場對該ETF的需求非常大，導致產品出現短暫溢價的情況。但當莊家有充裕的貨源供應市場的時候，就會令產品價格回落至合理水平，屆時投資者才應該進場。

張智威指，投資者選購ETF時亦要注意價格波動，尤其是新推出的指數產品，需待價格在合理水平才可入市。（資料圖片）

信誠證券聯席董事張智威表示，投資於恒生科技指數相關ETF有助分散風險，避免資金集中某幾隻科技股，但在選購ETF時亦要注意價格波動，尤其是新推出的指數產品，需待價格在合理水平才可入市。

溫傑：投資者難以追討

該ETF上市初始投資額約2,400萬美元（約1.87億元），光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，有投資者在競價時段掛20元買入，「佢哋當新股咁炒，以為係科技指數即係勁，會大升，就高價追入」。

溫傑指，理論上ETF有流通量提供者，明知實質價格偏離如7.5元的價值，便會以7.5元沽出，令市場有足夠流通量，他估計有批初始投資人見20元有買單，便沽出獲利。

南方恒生科技ETF（3033）競價時段有多單20元成交，成交量不少。（溫傑提供）

溫傑認為，蒙受損失的投資者難以追討，由於交易所屬你情我願的公開買賣，「變咗即時輸四分三，即刻輸，唔會有仇報，除非阿里巴巴250蚊升到750蚊。」