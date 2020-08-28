【溫多娜手記】富通保險啟動全新品牌承諾　強調求新求變

舊年11月被新世界發展（0017）及新創建（0659）完成收購的富通保險，至今未見有太多搞作，但近日宣布正式啟動全新品牌承諾——「擁抱不一樣 未來更您想」，仲喺電視台落廣告，旁白話「當留喺屋企，都可以有自己嘅事業，當可以唔使親身見，都可以面對面」，「世界不停變，我哋更要求新求變」，未知會點樣變法呢？

富通保險近日宣布正式啟動全新品牌承諾：「擁抱不一樣 未來更您想。」（廣告截圖）

溫多娜就登入富通保險官網同埋App，好多保障產品包括自願醫保，仍要透過理財顧問投保，唔知日後係咪可以自助網上同App投保呢？

公司話，全新品牌承諾展現了富通「Think beyond insurance.」的核心理念，以客戶為中心，積極求新求變，從人壽、醫療、意外、退休保障以至創富傳承，以創新思維設計嶄新服務及產品，重新定義保險的概念，致力為客戶創造更大價值。公司今年上半年已推出突破性的產品及服務，當中包括「伴您同行」意外保障計劃，若客戶因確診由世界衛生組織列為「國際關注的突發公共衛生事件」的疾病而住院，可獲雙倍住院現金賠償。

富通保險行政總裁楊德灝就話，自去年加入新世界集團大家庭，富通為客戶開拓更多元化的產品和服務，全新的品牌承諾反映了公司的未來業務策略和重點，公司將於下半年推出更多新穎優越的服務和產品，並體現與集團的協同，提供周全保障。究竟會係咩服務同產品呢？溫多娜拭目以待喇。