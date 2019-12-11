富通保險獲新創建入主　系內展醫療領域合作　擬增聘代理至3800人

富通保險獲新創建（0659）收購，交易已於11月初完成，意味富通正式成為新世界（0017）系內公司。富通保險首席產品總監楊娟表示，公司計劃藉由新世界旗下的的醫療及保健業務，包括港怡醫院及仁山優社，向保險客戶提供涵蓋入院前後服務的生態圈。

擬夥港怡醫院及仁山優社合作

楊娟出席傳媒午宴時指，富通現已與同系的港怡醫院及仁山優社展開合作，例如保險客戶於港怡應診時，可使用出院免找數服務以及病房升級優惠等。此外，公司早前亦曾於新世界旗下的售樓處推銷人壽保險，客戶反應不俗，未必會繼續研究展開多方面合作。

近期本港社會氣氛緊張，內地訪港旅客大幅下跌，間接拖累保險業的銷售表現。楊娟指出，富通專注本地市場，內地客銷售佔比一直低於市場，故此業務所受影響不大，雖然整體保險銷售於下半年有所放緩，但踏入12月已有回升迹象。

她認為，客戶對保險產品的需求一直存在，計劃明年首季推出人壽及意外保險新產品，主打較高彈性的保障，以照顧客戶於不同人生階段的需要。她又透露，公司有意繼續擴大代理團隊，期望由現時約3,300人，增至明年底約3,800人，並預料今年公司將擁有逾200名百萬圓桌會（MDRT）成員。