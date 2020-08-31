全球第三大內存生產商美光傳將停止與華為合作

有消息稱，全球第三大內存生產商美光已經確認，9月15日將停止與華為的合作，旗下的內存、閃存等不會對華為手機出貨。

據《硅谷分析師》報道，對於華為來說，美光的斷供絕對不是個好消息，但是對於美光來說，這個決定更加艱難，因為華為是其大客戶，此前華為採購的晶片最多佔了美光營收的13%，近來降低到了10%，這也意味著一旦斷供，20億美元的營收就沒了。

由於美國的制裁，華為領先全球的麒麟系列晶片在9月15日之後無法制造。（Getty）

報道中提到，隨著9月15日越來越近，如果美國在禁令上沒有調整的話，那麼Intel、台積電、聯發科等供應商也都會停止與華為的合作，不過2019年首次禁令之後美光、Intel等公司都成功拿到了繼續出售的許可。

按照禁令要求，使用美國技術或軟件作為基礎的外國產品，且該外國產品用於生產或開發任何零件、組件、設備都是被禁止的。處於實體清單中的華為相關子公司，禁止扮演採購者、中間收貨人、最終收貨人的角色。

由於上述禁令影響，韓國媒體給出的報道稱，三星電子和SK海力士都在使用美國製造的電子設備，而他們的電子設備主要出口對象就是華為和其他中國公司，所以其最終可能會跟美光一樣，停止與華為的合作。三星最近一個季度收入近20%來自中國，而海力士40%的收入來自中國。