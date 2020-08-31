百勝中國明起招股　螞蟻有份投資　無得用微信會好大件事？

百勝中國（YUMC）（上市編號﹕9987）上周通過上市聆訊，集團宣布明日（1日）開始招股，本周五（4日）定價，並在下周四（10日）上市。百勝中國全球發售4,191萬股普通股，其中國際配售4,023.42萬股，香港公開發售167.65萬股，最高定價為每股468元。以上限計，集資額高達196億元，每手50股，入場費約23,635.8元，高盛為保薦人。

百勝中國於2016年由Yum! Brands百勝餐飲集團（YUM）分拆上市，而自從香港對第二上市「開綠燈」後，百勝中國一直是中概股回歸大熱。據招股書顯示，百勝中國首三大主要股東包括Invesco（景順）、BlackRock（貝萊德）、春華資本集團，分別持股10.8%、7.2%及4.3%；其他公眾股東則持有77.6%。

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股東解構 螞蟻金服料持股1%

除了景順及貝萊德這些知名的戰略投資者外，原來阿里旗下的螞蟻金服亦是戰略股東之一。早於2016年9月，當時YUM及百勝中國與春華及螞蟻金服的聯屬公司簽訂投資協議，春華及螞蟻金服分別投資4.1億美元及5,000萬美元，合共投資4.6億美元，以換取普通股及兩批認股權證。

當百勝中國於2016年11月上市後，集團分別向春華及螞蟻金服發行1,706.4萬股及208萬股普通股，每股24.03美元。不過，因應投資協議條款，百勝中國於2017年1月以每股面值0.01美元，分別從春華及螞蟻金服回購69.9萬股及8.5萬股普通股。

連同兩批認股權證涉及178.2萬股，估計螞蟻集團共持有百勝中國377.8萬股，佔已發行及發行在外的股份數目3.77億股約1%，故此不列在主要股東一欄。

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封殺微信或波及百勝中國

招股文件除了提到螞蟻金服是戰略投資者之外，在風險因素一欄更透露微信遭美國封殺的實質影響！根據弗若斯特沙利文報告，百勝中國是中國首批向顧客提供數字支付的連鎖餐廳之一；截至今年6月底止六個月，數字支付佔訂單的97%，反映了支付寶及微信支付的重要性。

可是，由於美國總統特朗普今年8月初頒佈兩項行政命令，將在該日起45日內禁止受美國司法權區管轄的任何人士或任何企業涉及微信有關的交易。百勝中國稱旗下大部分的數字點餐、數字支付及會員計劃業務在微信上開展，一旦在運營中使用微信的能力受限，其業務、運營、財務狀況及運營業績將受到重大不利影響。

不過，由於美國商務部部長尚未確定行政命令將禁止的交易，百勝中國認為相關限制的最終範圍以及對其業務的影響仍不清楚。除此之外，集團認為中美政治、商業、經濟及貿易關係的變化，可能引發顧客對中國的西方品牌產生負面情緒，或對其運營業績及財務狀況產生負面影響。