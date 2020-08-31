金管局：7月港元存款增4.2%　存貸雙升因新股活動所致

金融管理局統計數字顯示，2020年7月份認可機構的存款總額上升2.7%。其中港元存款及外幣存款分別上升4.2%及1.1%。香港人民幣存款上升2.9%，於7月底為6,583億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於7月份為5,885億元人民幣，而6月份的數字為5,428億元人民幣。

7月份貸款與墊款總額上升1.7%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月上升2.4%，在香港境外使用的貸款則微升0.1%。由於港元存款升幅較港元貸款大，港元貸存比率由6月底的86.4%，下降至7月底的85%。

7月份存款及貸款的上升，主要由於新股認購活動所致。若撇除新股認購貸款及所產生的存款，7月份存款總額及港元存款分別上升1.5%及1.8%，7月份貸款與墊款總額則微升0.1%。

7月份港元貨幣供應量M2及M3按月同告上升4.1%，與去年同期比較分別上升5.8%及5.7%。7月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1較6月底上升3%，與去年同期比較上升15.8%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於7月份同告上升2.6%，與去年同期比較則分別上升6.7%及6.6%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，港元貨幣供應M2及M3於7月份同告上升1.8%，按年則上升3.5%；總貨幣供應M2及M3按月同告上升1.4%，按年則分別上升5.6%及5.4%。