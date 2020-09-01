華為產業鏈A股公司放榜　業績表現天南地北

Wind數據顯示，在A股141家華為概念公司中，117家公司上半年實現盈利，佔比達82.98%。

據《中國證券報》9月1日報道，中國華為2020年上半年財報顯示。公司實現營業收入4,506.56億元（人民幣‧下同），按年增長13.65%；淨利潤為431.03億元，按年增長23.49%。

美國製裁華為令部分相關產業公司業績下滑。（路透社）

華為業績向好，產業鏈不少公司業績也可觀。Wind數據顯示，在上半年實現盈利的117家華為概念公司中，69家公司上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤超過1億元，26家公司上半年淨利潤超過5億元。

其中，卓勝微是國內射頻前端細分領域的領先企業，2019年進入華為供應鏈。卓勝微的射頻前端晶片主要應用於三星、華為、小米、vivo、OPPO等移動智能終端廠商的產品。上半年卓勝微實現營業收入9.98億元，按年增長93.64%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.53億元，按年增長130.99%。

不過，部分華為概念公司則淨利潤下滑。Wind數據顯示，在A股141家華為概念公司中，78家公司上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤按年增長，63家公司上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤按年下降。

A股合力泰淨利潤大跌近8成

光迅科技的產品有光發送模塊、光接收模塊、光放大器等，客戶主要包括華為、中興、諾基亞、三星、谷歌、亞馬遜等公司。上半年光迅科技實現營業收入25.58億元，按年增長3.22%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.09億元，按年增長45.42%。

大富科技主營移動通信基站射頻產品、智慧終端產品、汽車零部件的研發、生產和銷售，客戶包括華為、愛立信、諾基亞、蘋果、特斯拉等。上半年大富科技實現營業收入11.20億元，按年下降12.82%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2,262.85萬元，按年下降45.14%。

合力泰主要產品為觸摸屏模組、全面屏模組、電子紙顯示模組、攝像頭模組、指紋識別模組等，下游應用主要領域包括手機、平板電腦、智慧穿戴、車載電子等消費電子產品，客戶包括華為、小米、三星等。上半年合力泰實現營業收入81.96億元，按年增長16.95%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1.07億元，按年下降79.51%。