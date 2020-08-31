【封殺華為】經銷商炒作麒麟晶片將成絕版　華為系列手機連日漲價

因受到美國制裁，華為的麒麟系列晶片在9月15日之後無法製造。內地有經銷商炒作麒麟晶片將成為絕版，華為多個系列手機連日漲價。

據內媒《財聯社》31日報道，麒麟晶片終結導致的連鎖反應目前已開始顯現，因華為麒麟晶片庫存吿急，導致華為Mate、P40、NOVA系列連日漲價，且購買華為手機還要以當日報價為準。

由於美國的制裁，華為高端麒麟系列晶片在9月15日之後無法製造。（Reuters）

不過，內媒《每日經濟新聞》消息則指，在華為的授權體驗店內，有銷售人員表示，無論是哪款機型，價格均和官方定價同步，不存在漲價情況。但店員強調，目前貨源比較緊缺，若現有批次存貨賣完，就算不漲價也不代表有貨可以買，「現在外面（非授權店）都在漲價」。

消息稱，搭載華為麒麟晶片的手機普遍上漲300元人民幣左右，最高無上限。而價格變動較多的則為華為Mate30 RS保時捷版，漲幅高達3000元。不僅如此，甚至還有經銷商開始囤積華為手機。

因此，有評論指出，華為手機漲價多半是線下渠道商自己賺差價的行為。炒作美國斷供話題，制造市場上的緊張氣氛，繼而從中牟利。雖然在華為官網和部分電商網站，華為手機價格仍處在相對穩定狀態，但已有部分型號的某些配色缺貨。

內媒指華為Mate30 RS保時捷版漲幅多達3000元人民幣。（華為）

至於這波漲價的原因，有手機渠道商在朋友圈分析說，麒麟晶片不久後將會斷供。物以稀為貴，導致華為部分手機漲價。

此前，華為消費者業務CEO余承東在8月7日的中國信息化百人會2020年峰會上，承認華為旗下海思的麒麟晶片將在9月15日之後停產。他表示，「因為今年第二輪晶片制裁，華為沒有辦法生產晶片。我們最近一直都在缺貨階段，非常困難。」

據台灣《經濟日報》8月28日報道，台灣聯發科表示，已依照規定向美方申請繼續供貨華為，同時重申公司遵循全球貿易相關法令規定。報道引述市場人士認為，在目前特朗普政府以「中國議題」為選戰重要主軸的氛圍中，即使業者向美國提出申請，何時能夠獲得許可，仍是廠商本身無法控制的變數。

（綜合報道）