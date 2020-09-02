美元弱勢未改　分析師料未來1年累貶36%

美元匯價持續向下，美匯指數更失守92水平。繼摩根士丹利前首席經濟學家羅奇預料美元將貶值35%後，再市場人士看淡美元前景。美國外匯管理公司A.G.Bisset的首席投資官Ulf Lindahl相信，美元兌歐元在未來一年左右會暴跌36%，達到10多年未曾見過的水準。

《路透》周二（1日）報道，Lindahl認為，美元近期的跌勢「是一波巨大走勢的開端」，而這波走勢可能讓大批因為持有美股或美債而暴露在匯率風險下的投資者吃足苦頭。

華爾街現在固然充斥著各種看空美元的預測，但還沒有人像Lindahl這麼極端。美元指數目前在27個月低點附近，較2020年高點下跌約11%。

美元負面人氣不斷加重。（Reuters）

據美國商品期貨交易委員會數據，對沖基金在期貨市場沽空美元的倉位達到約10年來最高水準，美國銀行全球研究最近一份調查顯示，36%的基金經理把沽空美元作為2020年下半年的主要外匯交易。

押對美元走勢對投資者而言至關重要，因為美元走勢影響著從企業獲利到石油和黃金等原材料價格的諸多方面。

Lindahl的研究把美元數十年的波動走勢分解為幾個15年的週期，顯示美元兌歐元大幅貶值，之後扳回多數跌幅。

他指出，雖然最近幾周美元跌勢減速，但這「其實是脫手美元的一個機會。」

看淡的投資者多數預期美元會因數項因素而走貶，像是美國以外地區的經濟增長前景較佳、美國利率降至穀底、以及擔心抗疫振興經濟的措施導致財政赤字攀升。

道明證券分析師表示，美聯儲（FED）調整後的通脹政策將令美元承壓，因其暗示利率將在更長時間內保持在低位。他們說，美元兌其他主要貨幣高估了約10%。

美元走軟可以對市場產生良性影響，因為美元走軟能放鬆金融環境，提高美國出口商的利潤，並使各國更容易償還以美元計價的債務。

與此同時，美元長期下跌可能釋出更不妙的信號，反映出對美國財政與經濟增長的疑慮，也會令人懷疑美元全球儲備貨幣的地位可能弱化。

美國銀行的調查中，近半數受訪者表示他們預期未來一年期間，全球美元儲備料將下滑。