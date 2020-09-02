圓通速遞國際母企獲阿里增持　單日勁升2.6倍　恒指跌64點

美國8月ISM製造業PMI達56，超出市場預期，加上美國國會就刺激計劃磋商的進展，刺激市場情緒，道指全日收市升215點，報28645點。標指近高位收市，收市報3526點，上升26點。納指高見11945點，收市報11939點，上升164點，與標指齊齊破頂。

【16:14】恒指跌64點

港股今日低收，恒指收市報25120點，跌64點，國指收市報1萬點，跌12點，成交額為1,595.8億元。

科技股今日再次成為投資者焦點，阿里（9988）再創新高，收市報291.2元，升3%，京東（9618）同樣創新高，收市報332元，升7.4%，美團（3690）升3.1%，收市報272.8元，網易（9999）升0.5%，收市報153.7元，騰訊（0700）升1.1%，收市報545元。

港交所（0388）今日先創新高後掉頭向下，收市報394元，跌0.1%。

其他藍籌股方面，友邦（1299）跌0.5%，收市報80元，滙控（0005）跌1%，收市報33.15元。

近期走勢強勁的港視（1137），今日再創新高，收市報13.1元，升8.8%。

此外圓通速遞國際（6123）母企獲阿里增持，今日大升2.6倍，收市報7.15元，成交額為23.1億元。

【16:00】內地股市走勢個別

內地股市走勢個別發展，上證收市報3404點，跌5點或0.2%，深成收市報13887點，升37點或0.3%，滬深300收市報4843點，升1點或0.04%。

【14:37】亞太區股市普遍上揚

亞太股市普遍上揚，日股升109點或0.5%，收市報23247點，澳洲ASX 200指數中午收市報6063點，升109點或1.8%，台灣加權指數收市報12699點，跌3點或0.03%，南韓KOSPI指數收市報2364點，升14點或0.6%。

【14:07】圓通速遞升幅擴至2倍

圓通速遞（6123）漲幅持續擴大，現漲200%，成交額突破10億元。

【12:28】恒指跌139點

港股中午收市，守住25000點大關。恒指報25045點，跌139點；國指報9982點，跌30點；科指升154點或2.01%，報7829點。

中聯通﹙0762﹚挫3%，報5.44元，成表現最差藍籌。金沙中國﹙1928﹚、中石油﹙0857﹚、工行﹙1398﹚、建行﹙0939﹚皆挫逾2%。

舜宇光學科技﹙2382﹚逆市升4.2%，報119.3元。

騰訊﹙0700﹚升1.2%，報545.5元。港視﹙1137﹚升7.8%，報12.98元。京東（9618）升6.4%，報329元。

【10:21】京東升幅擴大9%

京東（9618）升幅擴大至近9%，現報336.6元，動態市盈率43.8倍，市值10,535億元。

京東上日美股收報82.49美元，折合321.63港元。

恒指現跌111點，報25073點。

【10:12】圓通速遞升近倍 母企獲阿里增持

圓通速遞(國際)﹙6123﹚母企獲阿里巴巴﹙9988﹚增持，股價落鑊勁炒，現升93.5%至3.85元。成交額2.11億元。

【10:07】港視逆市飆半成

港股失守25000點大關，恒指現報24974點，挫210點或0.85%。

港視升幅暫收窄，升5.31%，報12.68元。

【09:57】香港電視再飆近一成

香港電視（1137）升9%，報13.2元，最高曾見13.3元，成交額已達1.4億元。公司早前公布中期純利1.09億元，按年扭虧為盈，去年同期則為虧損1.55億元。

【09:46】恒生指數高開55點

港股弱勢，逼近25000點心理關口。恒指現挫150點或0.6%，報25033點；國指挫30點或0.3%，報9983點；科指升185點或2.41%，報7860點。大市成交363億元。

金沙中國﹙1928﹚挫2.17%，是表現最差的藍籌股；滙控﹙0005﹚亦挫１.64%，報32.95元。

另一邊廂，科技股造好，美團點評﹙3690﹚升3.17%，報273元；騰訊﹙0700﹚升2.41%，報552元。阿里巴巴﹙9988﹚升2%，報288.6元。

【09:20】恒生指數高開55點

恒生指數高開55點，開報25239點。國企指數上升13點，開報10027點。香港科技板塊隨美股氣氛上揚，騰訊（0700）升近3%，開報555元；阿里巴巴（9988）開報290元，升2.6%。另外，美團（3690）升5.8%，開報280元；京東（9618）升5.4%，開報326元。

金融股方面，友邦（1299）升2%，開報82元。滙豐（0005）跌逾1%，開報33.1元。