橋水料美經濟持續復甦仍需逾10萬億支持　各國印鈔和消費直到撞牆

全球最大對沖基金橋水聯合基金（Bridgewater Associates）的聯席首席投資官葛列格·詹森（Greg Jensen）表示，自新冠肺炎（COVID-19）疫情導致經濟陷入低谷以來，美國經濟已經有所改善。

據外媒報道，詹森表示，美國經濟繼續需要大量的財政支援，才能維持其從疫情導致的破壞中復甦的進程。

橋水聯合基金估計，另一項疫情救濟法案的總金額需要在1.3萬億美元﹙10.14萬億港元﹚至1.7萬億美元﹙13.3萬億港元﹚之間，才能讓美國經濟繼續「一直走下去」。

詹森表示，自疫情導致經濟陷入低谷以來，美國經濟已經有所改善。他指出，與沒有注入大量財政刺激的全球經濟相比，美國經濟在復甦中的表現更好。

詹森說，「從長遠來看，他們將繼續印鈔和消費，直到撞牆時為止。這堵牆將以通脹和貨幣為標誌，因此在我們看來，整體市場應該會與各國政府的印鈔和支出保持一致，直到出現通脹問題時為止。」

他表示，「政治的『蹺蹺板』會讓事情變得更加困難，但在很大程度上還是要支出和印錢，直到長期的轉折點到來，到那時通脹將會變得過於嚴重。」