周凱旋大讚港府抗疫有好大功勞　冀10月家用版檢測套裝面世

今日是港府展開全民檢測的第四日，李嘉誠基金會執行董事兼維港投資（Horizons Ventures）創辦人周凱旋日前接受訪問時表示，其公司自費每兩星期向員工提供檢測服務，故沒有參與全民檢測：「即使係中央付費，我哋都唔應該成為人哋嘅負擔。」

她又透露，維港投資有份參與的科技公司Homodeus，正研發家用版檢測套裝項目，使用了LAMP（環介導等溫擴增技術）測試用家體內是否有潛在性的病毒，預期10月面世，希望可以首輪在港推出，「成本係幾十蚊內，人人都負擔得到，係相當廉價、準確和快速嘅測試」，讓市民在家自行使用。

周凱旋（圖右）表示，維港投資沒有投資新冠肺炎相關疫苗，但會以資助形式支持研究項目。（鄺月婷攝）

港府抗疫工作不時惹人評論，周凱旋認為疫情對全世界來說都是新挑戰，相比其他地方，香港尚算安全，只要大眾緊守崗位，各施其職，有信心這個挑戰一定會過去，她更大讚港府抗疫「有好大功勞」，醫護人員做得非常好，但「永遠都是有進步空間」。若然未來市場出售疫苗，她就一定會注射。

疫情是近年最大的黑天鵝，作為風險投資者，周凱旋說她沒有水晶球去預測未來，但會不斷尋找未來的常態，再作出投資；同時也會思考如何利用科技來支援年輕人創業。「憤怒並唔係動力，無論你係選擇（移民到）第二個地方，或者留響香港，或者搵到其他機遇，你都要帶住自己個心去，我覺得如果要勝過人地，一定要勝過自己！」

周凱旋說自己向來喜歡烹調，在疫情之下，可有更多時間下廚。（鄺月婷攝）

須深思如何為年輕人創造未來

過去一年反修例運動令警民關係日趨緊張，周凱旋稱警察一直致力維持香港治安及社會繁榮，若有個別例子是做得不理想，不能「一竹篙打一船人」地批評整個警隊；另一邊廂，若有個別示威者有暴力行為，也不可全部示威者作出標籤，「大家要從理性角度去考慮問題，一齊建立心目中理想嘅香港社會。」被問及港府官員應否問責下台，周凱旋引述《聖經》稱There is a time for everything（萬物有時），大家應深思如何為年輕人創造更美好的將來，經濟未來的大方向，強調大眾最重要是做好自己的工作。



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