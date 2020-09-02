投行高盛：料中美息差續推動人民幣走強

美國投行高盛發表報吿預期，未來12個月將因人民幣與美元息差及美元廣泛弱勢等因素，促使人民幣走強。高盛重申，中期看好人民幣中期表現，又稱此前設訂美元兌人民幣12個月6.7的預測有下行風險。

報告稱，即使人民幣兌美元明顯升值，但自5月以來人民幣兌CFETS籃子貨幣則貶值0.8個百分點，相對於今年3月至4月的近期峰值水平，下跌逾1個百分點。

此外，由於中國人民銀行尚未就人民幣升值發出強烈政策信號，與過去人民幣升值的情況相比，近期的「逆週期因素」仍然很小。出口方面，最近數月內地的出口優於預期，部分得益於中國在全球貿易中增加市場份額。

高盛料貿易協議不太可能在今年出現破裂，預期中美息差未來仍將保持上升。（資料圖片）

中美關係依然是人民幣的最大不確定因素。報告指，人民幣對貿易相關事件的敏感度極高。雖然中美在技術和資本市場上關係進一步緊張。但從近期兩國之間的對話看來，貿易協議不太可能在今年出現破裂，預期中美息差未來仍將保持上升。

高盛又指，內地的財政政策在今年餘下時間內為經濟增長提供大力支持，更多的政府債券計劃發行和政策銀行亦將進一步支持。與上半年相比，下半年總體財政政策立場或會適度擴張。

中國人行在第二季度貨幣政策報告中提到貨幣政策須在「增長穩定性和風險防範之間取得長期平衡」。高盛相信，中國下半年和明年的利率有下行空間有限。

美國方面，貨幣寬鬆政策可能維持一段較長時間，高盛預期美國利率要到2025年初才會開始上升。另外，美國利率走低，近幾個月美元對主要貨幣貶值，促使人民幣兌美元升值。

高盛全球外匯團隊預計，因美元與全球經濟的健康狀況呈逆向關係，美元將繼續疲軟。表明​​全球經濟進一步復甦，或會增加美元貶值壓力。同時，美聯儲改變貨幣政策框架也意味美國的低利率應維持很長時間，加劇美元的疲軟。