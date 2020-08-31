TikTok收購案陷中美較量漩渦　北京再表態

隨着中國政府公布最新出台的禁止出口限制措施，外界預計美國收購抖音國際版TikTok將面臨更大困難。對此，中國外交部進行了回應。

在8月31日的中國外交部例行記者會上，有記者就就中方最新出台的禁止出口限制措施與TikTok在美業務出售之間關聯等內容提問。

中國外交部發言人趙立堅回應指，有關限制措施指的是中國商務部日前會同科技部制定調整並公布《禁止或限制出口的技術目錄》。

他表示，中國商務部已經就有關事項發佈消息，商務部服貿司負責人已經就調整技術目錄回答記者提問，強調發布有關技術目錄主要目的是規範技術出口管理，促進科技進步和對外經濟技術合作，維護國家經濟安全。

TikTok已於近日對美國政府提起訴訟 。（Reuters）

在回應有關TikTok問題時，趙立堅表示對企業具體運營不做評論，有關企業已經發布消息。

不過，他強調，中方多次明確表示我們反對美國泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國特定企業。美方企圖對非美國企業採取經濟霸凌和政治操弄的伎倆，無論是政治脅迫交易還是政府強制交易都無異於巧取豪奪，不僅違反市場原則和國際規則，也是對美方自己一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的諷刺。

據悉，中國商務部於8月28日發佈新規定，對21項技術條目的控制要點和技術參數進行了修改，涉及農作物繁育技術、水產種質繁育技術、化學原料生產技術、生物農藥生產技術、航天器測控技術、空間數據傳輸技術、地圖製圖技術、信息處理技術、真空技術等領域。根據新規定，TikTok想要將公司出售給美國企業，必須得到中國政府的批准。

而美國總統特朗普（Donald Trump）於8月簽署行政命令，要求TikTok在9月15日前將公司出售給美國企業，預計中國政府的新規定令收購案變得更加複雜。

TikTok母公司字節跳動在中國商務部發表聲明後也表示，「公司將嚴格遵守中國政府對技術出口的規定」。字節跳動管理層正在理解新規則，但中美兩國政府間的矛盾令交易變得更加艱難。

對此，韓國《東亞日報》8月31日報道認為，中國政府發佈的新規定是對美方傳遞的強硬信號。美國政府單方面提出收購TikTok的主張，北京不會坐視不理，希望藉此行動提醒美方，即使中國企業被美國收購，也要滿足中國政府的條件。

此外，據韓國news1新聞網站8月31日報道，據消息人士透露，TikTok的收購案有可能推遲到11月美國總統大選後。