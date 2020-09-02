數碼通：5G上客量超預期　對ARPU審慎樂觀

數碼通（SmarTone，0315）於5月在香港推出5G服務，SmarTone副主席兼執行董事馮玉麟表示，5G推出數月已有不錯反應，數碼通在多個商場路演，發現不少客戶對5G有興趣，上客表現超預期。他又指，漫遊收入較多來自內地，若大灣區率先開放出行，對ARPU將大有幫助，認為ARPU可維持現有水平或提高，對此審慎樂觀。

市務及銷售部主管林寶彤指，對5G上客量正面和有信心，強調公司重視網絡覆蓋，能提供好的5G客戶體驗，又指客戶體驗5G網絡後一般不會「返轉頭」，目前未需要調整月費價格。

與愛立信合作具成本效益

問到採用愛立信5G技術，會否增加成本，科技總裁鄒金根指，揀選愛立信經過嚴謹投標過程，設備表現、技術和成本也是評核的重要範疇，愛立信在各方面表現優勝，雙方合作對公司成本極具優勢。馮玉麟補充，估計今年資本開支逾6億元，2020至24年的資本開支將與過去五年類似，公司與愛立信是長期夥伴，對方視公司為亞洲旗艦項目，對雙方合作帶來的成本效益感滿意。

9月推家居寬頻服務

數碼通將推出5G家居寬頻服務，馮玉麟指公司將於9月尾大力度推廣，月費為148元，又指留意到香港有20至25%的家庭面對寬頻費用昂貴或速度緩慢的問題，主因居住地區未有光纖服務，或只有單一營運商提供服務。他說這寬頻服務設立簡單，只需把路由器插上電源，速度達400MBps，能夠應付4K影片，相信一定有很好的用戶體驗。

問到會否賣盤，馮玉麟指以新地執董身份回應指，公司對數碼通有信心，短期雖有波動，但長期是有潛質的業務。

另外，他指數碼通行政總裁的遴選程序已經在進行，暫時未有定案。